– Vi har blitt flinke til å skjerme oss mot hatet

Vita og Wanda Mashadi (27) har på kort tid blitt hele Norges tvillingsøstre.

Men med egen TV-serie på NRK, deltakelse i flere reality-programmer («Camp Kulinaris», «Robinsonekspedisjonen» og «71 grader nord»), podkast og en stor følgerskare i sosiale medier har søsknene både sett det fine og det stygge eksponeringen kan føre med seg.

– Det har vært en eksplosjon i positive kommentarer, men vi vet jo at det er mye dritt omkring, sier Vita Mashadi.

Hun har selv erfart å bli utsatt for ryktespredning og stygge kommentarer på bilder hun legger ut av seg selv – sist på 17. mai, da en person påpekte at det var feil av henne å gå i bunad når hun ikke er helt norsk.

– Men vi har vært flinke til å skjerme oss for hatet, og å le av det. Siden vi er to, stiller vi sterkere, påpeker Vita.

Vita Mashadi (t.h.) fikk for tredje år på rad en nedsettende kommentar om at det var feil av henne å gå i bunad. Foto: Privat

Ble kalt «horer» og «negre» på barneskolen

Og helt fra de var små har tvillingene vært vant til å bare ha hverandre å stole på når de ble målskiven for andre barn.

Oppveksten på Skotterud i Hedmark var preget av mobbing og hetsende kommentarer om utseende og etnisitet: Å bli ropt «hore», «neger» eller «store neser» etter ble noe dagligdags.

– Jeg tror det var fordi vi var annerledes og fordi vi var to stykker, noe som gjorde at vi lettere ble lagt merke til. Vi ble ikke utsatt for fysisk vold, men vi ble fryst ut og fikk gjennomgå verbalt av eldre barn. Det gjorde at man ble redd for å gå til og fra skolen, forteller Wanda.

– Det var deilig å flytte derfra, konstaterer hun.

– Det var alltid oss to det gikk utover, men det er derfor vi er så sterke i dag. For vi hadde jo bare hverandre på den tiden, fortsetter hun.

To søstre, én seng

De er tvillinger, forretningspartnere og samboere. De deler til og med seng.

– Hvordan fungerer dette samlivet?

– Jeg vet ikke om det fungerer egentlig, men det går! Vi er blitt så vant til det, sier Vita.



Hun forteller at da hun og søsteren ble skilt og satt i forskjellige klasser på barneskolen, fikk de moren sin på banen for å sørge for at de kunne gå i samme klasse.

Det er sjelden de moteinteresserte tvillingsøstrene har på seg identiske antrekk i dag. På dette bildet er de rundt to år gamle. Foto: Privat

– Skal jeg ut i krigen, så er Vita der uansett. Vi kan krangle så mye vi bare orker, men om det er alvor så er hun der. Man står aldri i noe tøft alene, sier Wanda.