Mattilsynets troverdighet har den siste uken fått et skudd for baugen.

Bakgrunnen er en tilsynssak hos en pelsdyrbonde i Rogaland, der bonden avslørte at Mattilsynet gjorde feil. Det var NRK som først omtalte denne saken.

Nå har Mattilsynets administrerende direktør Harald Gjein bestemt seg for å gå av.

– Mattilsynets troverdighet står og faller på at samfunnet har tillit til at tilsyn, veiledning og saksbehandling utføres på en korrekt måte. På bakgrunn av denne situasjonen finner jeg det riktig å fratre min stilling, slik at andre kan lede Mattilsynets viktige arbeid videre, sier Gjein i en pressemelding.

Den avtroppende direktøren kaller det en tung avgjørelse, men understreker at det viktigste er gjenreist tillit til Mattilsynet. Gjein tiltrådte som administrerende direktør 1. juni 2011.

– Jeg er stolt av å ha fått lov til å lede mine 1250 medarbeidere, som hver eneste dag går på jobb for å sikre et samfunn der maten er trygg og dyrene har det godt, sier Gjein.

Landbruks- og matdepartementet vil utnevne en fungerende administrerende direktør. Regiondirektør i region sør og vest, samt to ledere ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, trer midlertidig tilbake fra sine lederroller mens pågående interne undersøkelser fortsetter.