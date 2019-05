Lørdag morgen ble det kjent hvilke tolv kjendiser som skal reise hundre år tilbake i tid, og leve fra hånd til munn på Gjedtjernet gård i Grue kommune.

En av kjendisene er den frittalende bergenseren Adrian Sellevoll, kjent fra Ex on the Beach – samme program som gjorde ekskjæresten og Gullruten-vinneren Melina Johnsen berømt for sin skandaløse deltakelse.

Liker de eldre

Da TV 2 møtte Sellevoll på Gjedtjernet gård under lanseringen av programmet, var han mer enn klar for å reise tilbake til 1920.

Se Adrian Sellevoll fremføre ny låt i videovinduet øverst i saken!

Med et fast grep rundt Farmen-valpen Gulligull, døpt av Gunilla Persson til Sellevolls store fortvilelse, forteller 21-åringen at han foretrekker eldre mennesker fremfor jevnaldrende.

– Det å være hundre år tilbake i tid er det jeg liker best. Jeg har vært en skrotnisse siden jeg var liten drittunge. Samlet på gamle ting og alltid satt pris på eldre mennesker. De har så mye mer å by på enn folk på min egen alder, sier han til TV 2.

Bisart krav til produksjonen

Reality-deltakeren møter pressen på Gjedtjernet gård iført caps fra motehuset Gucci, og store og markante gull- og sølvkjettinger rundt halsen.

– Det var det eneste kriteriet mitt – chainz. Jeg sa: «Jeg gidder ikke det her, hvis jeg ikke får ha chainz». Så da fikk jeg ha med meg en solid pakke med både «wristbands», «goldshit» og hunden min sin chain fikk jeg også ha med meg. Så jeg er storfornøyd, smiler Sellevoll, og fortsetter:

– Har du noen gang sett noen i Nokas-genser med chainz og Gucci-caps? Nei, det har du ikke, svarer han seg selv.

– Hvorfor tok du ikke med deg noe mer nyttig?

– Det er det nyttigste jeg eier, jo. Det er mye du kan gjøre med de, bedyrer han.