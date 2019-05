Per Sigvardsson slutter på dagen etter at han publiserte et upassende innlegg i april.

Det skriver selskapet selv i en melding fredag, ifølge E24.

I innlegget skal han ha hånet 16 år gamle svenske miljøaktivisten Greta Thunberg, og skrevet hun er «så nær downs man kan komme».

Kommentaren ble skrevet i forbindelse med debatten rundt 16-åringens besøk i EU-parlamentet i april.

– Jeg har nå kontaktet min advokat, noen må ha kommet inn på min konto. Dette er kjempe merkelig. Men jeg har byttet alle mine passord i sosiale medier, sa Sigvardsson til Aftonbladet etter at nyheten ble kjent.

Fredag opplyste XXL i en melding at de har gransket saken ved hjelp av et eksternt firma.

Selskapet skriver videre at Sigvardsson selv valgte å si opp sin stilling i XXL med umiddelbar virkning, for å skape ro rundt situasjonen.

«Per hevdet at disse innleggene var blitt publisert av andre og at kontoen hans var blitt kompromittert. XXL iverksatte derfor umiddelbart en granskning av hendelsesforløpet ved hjelp av et eksternt, uavhengig firma. Den eksterne granskningsrapporten kunne hverken bekrefte eller avkrefte hvordan disse innleggene var blitt publisert, ei heller at kontoen var blitt kompromittert av utenforstående», heter det i meldingen fra selskapet.