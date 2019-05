Andreas Haukeland, bedre kjent under artistnavnet Tix, måtte denne uken forlate Mexicos mest omtalte hotell – Paradise Hotel.

Til tross for at han, som alle de andre deltakerne, håpet på å vinne, var det likevel ikke hovedfokuset til 26-åringen.

– For meg var det viktigste med Paradise å oppleve vennskap og hele opplevelsen rundt det. Dette er egentlig min første mulighet siden videregående til å bli kjent med andre mennesker, enten jeg vil eller ikke, sier artisten til God kveld Norge.

Mobbet for Tourettes syndrom

Videre forteller han om en ungdomstid preget av mobbing.

– Jeg har Tourettes syndrom og tics. På ungdomsskolen så ble jeg kalt «Tics» over en lengre periode, og til slutt så ble det heavy. Jeg skjønte det ikke da, men nå skjønner jeg at det kanskje var på kanten til mobbing, forteller Haukeland åpenhjertig.

Han bestemte seg for å ta eierskap over navnet ved å kalle seg selv for Tix, og drømte om å fylle Spektrum, Telenor Arena og rådhusplassen.

– En stund så var målet mitt «shit jeg skal vise dem», liksom. Men så kom jeg så langt at jeg tenkte: «Okey, nå har jeg vist dem og hele Norge, så hvis noen vil møtes igjen og komme på konsert, så er de hjertelig velkommen til det».

– Av og til har jeg det ikke bra

Selv om 26-åringen tjener store penger på å selge russelåter, kommer han nå med en egen låt som handler om noe helt annet enn fest, fyll og moro.

– Denne låten handler om de øyeblikkene når partymusikken skrus av og du plutselig ikke lenger er på fest, men hjemme alene, forklarer han, og fortsetter:

– Av og til så har jeg det ikke bra, og det vet jeg at veldig mange kan kjenne seg igjen i. Det er det neste låt handler om.

Tapte penger på Paradise

I 2017 tjente Haukeland i overkant av fire millioner kroner, men ifølge artisten selv har han femdoblet summen i 2019.

– Hvis jeg akkurat nå skulle krevd inn alle pengene som er utestående, så ville det vært som å ha syv rette i lotto sånn to-tre ganger.

Enda mer penger i kassa hadde det blitt om Haukeland ikke hadde deltatt i Paradise Hotel.

– Jeg tapte mye penger på Paradise Hotel. Jeg måtte ha vunnet og sluppet kula sånn fem ganger for å klare å tjene inn det jeg har tapt. Så det har ingenting å si om jeg vinner eller ikke, flirer russekongen.