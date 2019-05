Aldri før har Brann vært så store favoritter mot Rosenborg

Publikum på Brann Stadion søndag kveld får overvære noe historisk.

Brann tar imot et Rosenborg-lag i krise som klare favoritter til å stå igjen med tre poeng.

Underdogs igjen

Hos Norsk Tipping er oddsen på Brann-seier helt nede på 1,75, mens oddsen på Rosenborg er på 3,95.

– Vi kan med stor sikkerhet si at Brann aldri før har vært favoritter i en obligatorisk kamp mot Rosenborg, sier Ole Morten Brattberg, fagansvarlig for sportsspill i Norsk Tipping, til TV 2.

Det setter premisset før en av de store oppgjørene i norsk fotball, og illustrerer samtidig en endring.

Norsk Tipping har tidligere gjennomført en øvelse hvor man sjekket hvor ofte Rosenborg var favoritter i sine kamper i Eliteserien. Undersøkelsene viste at RBK i de tidlige år med oddsen var favoritter i samtlige kamper.

Det er de fremdeles på hjemmebane, i alle fall inntil videre. Men det er ikke første gang denne sesongen at Rosenborg regnes som klare underdogs i en kamp. Mot Molde i den femte serierunden, da RBK stod med kun to poeng, var oddsen identisk med det som er utgangspunktet før bataljen mot Brann.

– Overraskende lav odds

Setter man 100 kroner på Brann-seier, får man 75 kroner tilbake. Tror man RBK vinner mellom de sju fjell, sitter man igjen med en avkastning på 295 kroner.

– Hadde du sagt til meg at Brann skulle stå i 1,75 mot Rosenborg før sesongen, så hadde jeg flirt av deg, sier Jesper Mathisen.

Sørlendingen er i tillegg til TV 2s fotballekspert også oddsekspert. Han er overrasket over utviklingen i markedet de siste dagene.

– Oddsen åpnet høyere på Brann, så mange har spilt på Brann selv om de var historisk store favoritter. Tidligere denne uken var faktisk oddsen over to på Brann, så den er spilt ned, sier Mathisen, som tror at RBKs midt på treet-prestasjon mot Tiller i cupen gjorde at det fremdeles er stor skepsis til bedring.

– Det er overraskende lav odds på Brann. Jeg trodde den skulle ende høyere enn nå. Brann er rimelig klare favoritter, og det forteller alt om situasjonen i Trondheim.

Tror RBK tar poeng

For situasjonen er alt annet enn rosenrød. Selv om man karret seg til 3-2-seier mot Mjøndalen i forrige serierunde er det fremdeles misnøye. Elendige resultater i Eliteserien gjør at Rosenborg ligger på tolvteplass med kun ni poeng etter ni spilte kamper. Samtidig skaper situasjonen til Nicklas Bendtner ytterligere uro rundt forrige sesongs Eliteserie- og cup-vinner.

I Brann har man imidlertid fått fart på sakene etter en litt ujevn start. Lars Arne Nilsen og Co. har vunnet tre på rad og har fem poeng opp til de to ligalederne Molde og Odd.