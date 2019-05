Erling Jevne så sin egen sønn bli påkjørt og drept: – En voldsom sorg

– Det ble fullstendig kaos, alt gikk i svart og livet stoppet opp.

Slik beskriver Erling Jevne (53) den dagen han mistet sin sønn.

Det er i TV 2-programmet Mer enn gull at den tidligere langrennsløperen forteller åpenhjertig om den tragiske ulykken.

Jevne innleder med å fortelle at livet var på topp i 1999. Han hadde tatt OL-gull og VM-gull med stafettlaget de to tidligere årene, og han og kona Inger Lise hadde tre små barn.

Påkjørt

Så kom augustdagen i 1999, da han og sønnen Erich Iver på fire og et halvt år var på familiens gård i Øyer utenfor Lillehammer.

FAR OG SØNN: Erling Jevne og sønnen Erich Ivar fotografert på Beitostølen i 1997. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Far og sønn hadde gått ned til en elv nær gården, og på vei hjem igjen skulle de krysse E6. Da skjedde det utenkelige.

– Jeg holder ham i hånden, men for svakt, så han stikker ut i veien. Og det kommer en bil og kjører på ham, forteller Jevne til de andre idrettsstjernene i Mer enn gull.

– Jeg skjønner med en gang hva som har skjedd, og at jeg har gått fra å være på topp til å oppleve det dypeste, verste mareritt som kan råke en foreldre, sier han.

Tårer

Rundt bordet sitter de andre Mer enn gull-deltakerne med tårer i øynene når Jevne forteller om ulykken.

TÅRER: Kristin Størmer Steira gir Erling Jevne en klem. Foto: Skjermdump TV 2

– Jeg klamrer meg til autovernet, men skjønner at her går det ikke an å være. Så jeg jeg går bort til Erich Iver og skjønner at han er død. Det er mange som river og sliter i meg, men jeg tar han med meg over skulderen og bærer han opp igjen til gården. Der treffer jeg Inger Lise, og vi går ned for telling, sier han.

– Det å gå over jordet og bære sin egen sønn som er død, er noe av det verste man kan være med på i løpet av et liv. Det er ikke slik det skal ende, sier Jevne i programmet.

Se video fra programmet i toppen av saken.

Skyldfølelse

Den tidligere langrennsløperen berømmer kona Inger Lise og beskriver henne som ei sterk dame. I etterkant av ulykken slet Jevne med skyldfølelse.

SNAKKET OM SORGEN: I 1999 holdt Erling Jevne og kona Inger Lise en følelsesladet pressekonferanse om sønnens dødsfall. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

– Det var min skyld, ene og alene, men hun har aldri bebreidet meg. Hun har vært snill som et lam med meg, sier han.

Jevne forteller at han fortsatt jobber seg gjennom sorgen.

– Det ble en voldsom sorg. Sorgarbeid er hardt arbeid, og man blir aldri ferdig med det. Men med tiden blir de gode stundene lengre og de tunge stundene færre, sier han.