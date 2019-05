Erna Solberg konfrontert av ungdommen under klimastreik: – Vår fremtid står på spill

Skoleelever over hele landet streiker fredag på ny for klimaet. Elever i totalt 27 byer i Norge streiker, deriblant Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø.

Streiken er arrangert i et samarbeid mellom politiske ungdomspartier, barne- og ungdomsorganisasjoner og enkeltpersoner. Blant disse er KFUK-KFUM Global, Grønn Ungdom, Natur og Ungdom, Changemaker og enkeltpersoner i Miljøagentene.

Skolestreiken er del av en internasjonal streik med barn og unge over hele verden. Aktivisten Greta Thunberg leder skolestreiken i hjembyen Stockholm.

– Dette er det sterkeste vi gjør

22. mars gikk 40 000 norske ungdommer ut i skolestreik for klima, som ble historiens største ungdomsdemonstrasjon i Norge. Men ungdommene mener fortsatt at de ikke blir hørt og at politikerne ikke innfrir kravene deres.

– Vi har en grunnlovsfestet rett til et levelig miljø, men den norske regjeringen fortsetter å la være å handle og slipper ut utrolig mye Co2, og ikke innfrir sine klimamål. Og når de ikke tar vare på vår fremtid så må vi si ifra og dette er det sterkeste vi kan gjøre, vi som ikke har stemmerett, sier nestleder i Natur og Ungdom, Haldis Tjeldflaat Helle, til TV 2.

Foran Stortinget i Oslo har barn og unge fra både grunnskolen og videregående samlet seg for å demonstrere.

Ungdommens klima-krav: Ingen flere utvinningstillatelser til oljeindustrien, og skap nye klimavennlige jobber i Norge Øk det norske klimamålet og kutt mer enn halvparten av norske utslipp innen 2030 (Minst 53 % kutt innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå) Vis solidaritet med barn og unge i det globale sør som rammes av klimaendringene vi er skyld i: Gi mer støtte til finansiering av klimatiltak og klimatilpasning. Støtten må trappes opp til minst 65 milliarder årlig.

Erklær at vi er i en krisesituasjon for klima og natur, og følg opp med tiltak for å løse krisene

– Vi er her for å fortelle at det er vår fremtid som står på spill, og nå er det på høy tid at man tar ansvar, sier Helle.

Det er ventet at rundt 10.000 barn og unge vil delta på streiken. Tjeldflaat Helle håper at regjeringen vil ta ansvar og innfri kravene ungdommen har.

– Jeg håper at Erna Solberg kommer og forteller oss at hun vil innfri kravene. Den politikken som regjeringen har drevet så langt lover ikke særlig god. Samtidig som 4000 elever streiket i Bergen så delte regjeringen ut 90 nye oljelisenser. Så her er det fullt oljekjør og ingen klimahandling.

– Forstår at dere er utålmodige

Statsminister Erna Solberg talte til ungdommen utenforstortinget hvor hun uttrykket takknemlighet for et så stort engasjement, men at regjeringen gjør det de kan for å bekjempe klimautslippene.

Statsminister Erna Solberg talte til ungdommen under klimastreiken fredag. Foto: Gaski, Sunniva Tønsberg

– Dere har arvet et problem som er skapt av oss voksne. 1,5 gradersrapporten til FN viser både hvor alvorlig konsekvensene av global oppvarming kan bli, men den viser også at det er mulig å håndtere klimaet, sa Solberg på talerstolen.

– Jeg har forstålese for at dere er utålmodige, det skulle bare mangle. Men til dere vil jeg si at kampen mot klimaendringer er en viktig prioritet for denne regjeringen, fortsatte hun.