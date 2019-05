Denne uken ble kvinnen dømt til 45 dagers ubetinget fengsel i en domstol på Vestlandet. Jordmoren erkjente straffskyld etter tiltalen.

Av dommen fremgår det at kvinnen har mer enn 20 års erfaring som jordmor. I julen i fjor var hun leid inn som jordmorvikar ved det aktuelle sykehuset.

På julaften avdekket sykehuset at de manglet 10 ampuller med Sufenta – et kunstig morfinpreparat som brukes ved epiduralbedøvelse.

Noen timer senere, natt til første juledag, fattet kolleger mistanke om at kvinnen var ruset på jobb. En overlege og vakthavende gynekolog ble tilkalt. De la en plan for å bevare mest mulig ro på avdelingen.

Hadde ansvar for fødsel

Gynekologen kontaktet politiet like etter klokken halv fire om natten. Han reagerte blant annet på at kvinnen hadde synlige stikkmerker i albuene og knappenålsstore pupiller.

«Gynekologen hadde også lagt merke til at tiltalte hadde en litt sløvet stemme og hadde oppfattet henne som helt klart påvirket», heter det i dommen.

Den rusede jordmoren hadde ansvar for en fødende kvinne. I retten forklarte gynekologen at «hans inntrykk var at tiltalte hadde skjøttet sine jordmoroppgaver».

Etter å ha pågrepet kvinnen tok politiet blodprøver av henne. De viste at hun hadde Sufentanil, som er virkestoffet i Sufenta, i blodet. Hun var ruset tilsvarende en promille på 0,52.

I retten forklarte kvinnen at hun over tid har slitt med ryggplager, og at hun derfor har fått forskrevet morfinpreparat av legen sin.

Ifølge egen forklaring hadde hun gått tom for medisin. På grunn av sterke ryggsmerter på julaften valgte hun å ta Sufenta fra medisinskapet på avdelingen hun jobbet på.

«Ansvar for to liv»

Kvinnen hevdet at hun tok medikamentet før hun dro på jobb, men det fester ikke retten lit til.

«Retten er etter bevisførselen ikke i tvil om at tiltalte i arbeidstiden inntok opioidet Sufenta, var påvirket av rusmiddel og handlet med forsett».

Hun er nå ilagt en sanksjon som hindrer henne fra å jobbe som jordmor i to år.

«Som jordmor har tiltalte et yrke hvor hun har ansvar for to liv», skriver retten og fortsetter:

«Tiltalte hadde i noen timer den aktuelle natten det fulle ansvaret for en fødende kvinne. Tiltalte ga kvinnen antibiotika, sjekket kvinnens journal og gjorde henne klar for fødsel. Selv om det dreide seg om en normalfødsel, mener retten at ved å være ruspåvirket påførte tiltalte pasienten hun hadde ansvaret for, en skaderisiko».

TV 2 har vært i kontakt med kvinnens forsvarer, advokat Torgeir Hovland Langva. Han sier at klienten foreløpig ikke har tatt stilling til om hun vil anke dommen eller ei.

«Jordmoren var vikar, og ble tatt ut av arbeid så snart det ble mistanke om ruspåvirkning. Hendelsen fikk ingen konsekvenser for pasienter eller ansatte», skriver det aktuelle sykehuset i en e-post til TV 2.