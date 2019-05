Bayern München bekrefter interesse for Leroy Sané

Ettersom vingveteranene Arjen Robben og Franck Ribéry er ferdig i Bayern München, trenger den tyske giganten oppfriskning på flankene.

Torsdag bekreftet Bayern-president Uli Hoeness interessen for Sané, som det er blitt spekulert på i lang tid.

– Vi snakker med folkene hans, sa Hoeness til Süddeutsche Zeitung.

Ifølge den britiske avisen The Guardian planlegger den tyske mesteren et bud på om lag 775 millioner kroner.

TV 2s fotballekspert er ikke det minste overrasket over at Bayern München ønsker lynvingens signatur.

– Han er en fantastisk god fotballspiller. Det skulle bare mangle at folk er interessert i ham, spesielt med tanke på at han har havnet litt i kulden hos Guardiola. Det er tydeligvis et eller annet der som ikke er som det bør være, spekulerer Petter Myhre.

– Hva er greien?

I 2017/18-sesongen imponerte 23-åringen stort, og ble kåret til årets unge spiller i Premier League. Så ble han plutselig – svært overraskende – vraket fra Tysklands VM-tropp.

Denne sesongen har han måttet belage seg på i stor grad å spille en innbytterrolle i Manchester City. Sané startet bare 21 kamper i Premier League og fire i Champions League.

– Bayern München trenger spillere i den posisjonen. Det er en naturlig kobling. I tillegg er han tysk, behersker språket, kulturen og alt mulig. Så er selvfølgelig spørsmålet: Hva er greien? Hvorfor havnet han i kulden hos Joachim Löw i forbindelse med VM, og hvorfor havnet han der han havnet hos Guardiola etter den fantastiske sesongen året før?

– De klubbene som er interessert i ham, må bli kjent med personligheten hans. For det er et eller annet der. Men som fotballspiller synes jeg han er strålende, understreker Myhre.

Koblet til portugisisk 19-åring

Goal-journalisten Sam Lee, som følger den engelske trippelmesteren svært tett, hevder at City allerede har planen klar dersom de skulle miste Sané. Han skriver at et bud på om lag én milliard kroner kan friste dem til å selge.

I så fall kommer de til å gå etter Benfica-stjerneskuddet João Felix (19). Selv er Pep Guardiola imidlertid krystallklar på at han ønsker å beholde tyskeren.

– Vi tilbød ham en ny kontrakt. Hva beviser det mer enn at vi har prøvd å forlenge i seks eller syv måneder? Hvis vi ikke vil ha ham, forlenger vi ikke kontrakten, argumenterer City-manageren, ifølge The Guardian.

Guardiolas kjempeutfordring

Ingen i Premier League har en like bred stall som Manchester City, med stjerner som Sané, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus og Ilkay Gündogan på benken. Guardiola medgir at det er vanskelig å holde alle fornøyde. Katalaneren antyder at det kan bli spillersalg i sommer.