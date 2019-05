Den britiske statsministeren Theresa May møtte Graham Brady, leder i den såkalte 1922-komiteen i det konservative partiet, klokka 10 norsk tid.

Theresa Mays politiske framtid ble avgjort på dette møtet. Klokken 11 møtte hun pressen og annonserte sin avgang:

– Jeg har gjort alt jeg kan for å få gjennom folkets vilje. Jeg lykkes dessverre ikke. Jeg prøvde tre ganger.

– Jeg trekker meg som leder for Det konservative partiet 7. juni, sier May. Philip May is in Downing Street.

May tok til tårene da hun til slutt takket for muligheten å lede landet.

– Det har vært et privilegium å jobbe for landet jeg elsker, sa hun og avsluttet på den måten et dramatisk kapittel i britisk historie.

Hun vil dermed også gå av som statsminister.

Britiske medier melder at Mays ektemann, Philip May er i Downing Street fredag.

Det konservative partiet vil dermed ha en lederkamp foran seg der en rekke navn er med i spekulasjonene. Dette er en omfattende prosess, og en ny leder vil trolig ikke være på plass før i slutten av juli.

Den nye partilederen vil mer eller mindre automatisk overta som statsminister.

Boris Johnson er favoritt til å ta over, og har allerede lansert sin nominasjon. Han er imidlertid ikke ukontroversiell Han er særdeles upupulær i Skottland, og kan koste de konservative i Skottland mange stemmer. Han er heller ingen samlende person, og vil ha en mer brutal brexit, noe mange frykter vil gå hard ut over næringslivet i Storbritannia.