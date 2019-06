– Sjokkert over hvor vanskelig det var å få ektefellen til Norge

– Vi ble forelsket fort. Det er ikke noe man planlegger. Vi bestemte oss for å gifte oss i 2013 og søke om familiegjenforening, sier Sindre.

Da startet Sindre en lang og krevende vei for å få ektefellen med seg tilbake til Norge. Hun måtte bo i Iran mens Utlendingsdirektortoratet (UDI) behandlet søknadene deres.

Han måtte avbryte studiene og være i Norge og jobbe for å innfri inntektskravene.

– Det var fryktelig å måtte være fra hverandre i de årene. Han kunne ikke komme å besøke meg, og vi visste ikke når vi kunne se hverandre igjen, sier Zahra.

De satte livet sitt på vent, mens pengene forsvant til advokathonorar. Søknadsprosessen tok mye lengre tid enn det Sindre hadde trodd.

– Etter at jeg kom opp på den inntekten man må ha, så var det 18 nye måneders behandlingstid. Å flytte fra Iran til Norge er umulig, sukker han.

GRENSELØS KJÆRLIGHET: Sindre Haugland og Zahra Zavareh møttes i Teheran.

– Jeg var naiv, og trodde det skulle ta rundt seks måneder. Jeg ble sjokkert over at vi skulle møte så mye motstand. Det er store forskjeller, og vi hører fra våre svenske venner at det er sjokkerende at det skal være så vanskelig i Norge.

Han mener reglene i Norge ikke bare er for strenge, men at de også blir tolket for strengt.

– Det mest krevende for meg personlig er at man føler seg nesten som en kriminell. Du blir mistenkeliggjort, må stå tilrette for alt mulig, og er skyldig til det motsatte er bevist. Det synes jeg har vært vanskelig.

Styremedlem i «Grenseløs kjærlighet»

Sindre tok i 2018 på seg vervet som styremedlem i den frivillige organisasjonen «Grenseløs kjærlighet», som jobber for å sikre retten til familiegjenforening i Norge.

Erfaringene han har gjort på den lange og kronglete veien til et samliv med sin ektefelle, håper han kan være til hjelp for andre.

– Vi følte oss tvunget til å flytte til Sverige, som er en omvei, fordi Norge har et annet reglement.

– Er det er smutthull?

– Jeg ser det er folk på Facebook-siden vår som spør om dette er et smutthull. Men det er det ikke. Det er regler som gjelder alle EØS-land, sier han.

Sindre mener organisasjonen «Grenseløs kjærlighet» er en god hjelp for de som søker om familieinnvandring.

– Du blir en bitte liten brikke, en bitte liten person når du står overfor UDI. På nettsidene våre får du støtte, og det kan være fint å se at du ikke er alene. Og av og til kommer det folk som forteller at de har fått opphold, og det gir håp.

EØS-gruppe med 350 medlemmer

Organisasjonen «Grenseløs kjærlighet» driver med rådgiving, politisk påvirkning og informasjonsarbeid.

«Akkurat nå - her i Norge - lever hundrevis av ektefeller adskilt fra sin partner. Norske kvinner og menn blir syke av savn, sorg og bekymring, fordi de fratas deres grunnleggende rett til familieliv», heter det på hjemmesiden til foreningen.

Organisasjonen driver en Facebook-gruppe kalt «Kampen for kjærligheten», som er åpen for alle som ber om det. Gruppen har over 2.800 medlemmer, som skriver innlegg, kommenterer og stiller spørsmål om familiegjenforening.

Det er også opprettet en en lukket gruppe for medlemmer, som betaler en avgift på 250 kroner i året. Antallet medlemmer er i dag rundt 350 personer.

Haugland gir informasjon og råd til medlemmene i denne gruppen om hvordan norske statsborgere kan få familiemedlemmer til Norge gjennom «EØS-løsningen».

Dette kan være den eneste løsningen for norske statsborgere som ikke innfrir inntektskravene i Norge, og for dem som i likhet med Haugland synes ventetiden i Norge blir for lang. Men det er ingen lettvint løsning, understreker han.

– Det er små forskjeller mellom Sverige og Norge, men jeg synes det var skummelt, og var litt nervøs da jeg skulle flytte hit. Det er ikke bare lett å få jobb. Man må gjennom en søknadsperiode, og det er stor trengsel for å få leilighet.

KJÆRLIGHETSFLYKTNINGER: Sindre Haugland og Zahra Zavareh bor i kjærlighetseksil i Stockholm.

Sindre og Zahra har det for tiden fint i sitt kjærlighetseksil i Stockholm. Han er fornøyd med jobben som forsikringsagent, og hun forbereder en ny kunstinstallasjon.

Tanken på å sette igang en ny søknadsprosess frister foreløpig ikke. De er ikke lenger sikre på om de vil flytte til Norge.

– Hvis jeg blir behandlet som en annenrangs borger, vet jeg ikke riktig. Flytter vi dit, er det på grunn av ham, men jeg er skeptisk, sier Zahra.