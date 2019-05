Skoleelever over hele verden streiker for klimaet fredag. I Norge forventer man at 10.000 elever rundt om i landet møter opp.

– De unge må ta regningen

Elevene streiker i håp om å tvinge frem politisk handling for å håndtere klimakrisen, og møter statsminister Erna Solberg klokken 11.45 fredag.

– Det er vi unge som må ta regningen for politikernes tiltaksløshet i klimapolitikken. Men i stedet for å kutte i utslipp, deler regjeringa ut nye oljefelter i Arktis, og planlegger nye flyplasser og rullebaner. Det er ikke noe vits i å studere for ei framtid hvor miljøet er ødelagt, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom i en pressemelding.

22. mars gikk 40 000 ungdommen ut i skolestreik for klima. Det ble historiens største ungdomsdemonstrasjon i Norge.

– Regjeringen har ikke lyttet til kravene våre, og fortsetter å stjele ungdommens fremtid. Derfor må vi fortsette protestene og streike igjen, sier Eiterjord til NTB.

Skolestreikernes krav til regjeringen:

Ingen flere utvinningstillatelser til oljeindustrien, og skap nye klimavennlige jobber i Norge

Øk det norske klimamålet og kutt mer enn halvparten av norske utslipp innen 2030 (Minst 53 % kutt innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå)

Vis solidaritet med barn og unge i det globale sør som rammes av klimaendringene vi er skyld i: Gi mer støtte til finansiering av klimatiltak og klimatilpasning. Støtten må trappes opp til minst 65 milliarder årlig.

Erklær at vi er i en krisesituasjon for klima og natur, og følg opp med tiltak for å løse krisene

Aktivisten Greta Thunberg leder skolestreiken i hjembyen Stockholm.