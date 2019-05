Etter Premier League-avslutningen 12. mai begynte den nesten tre uker lange oppladningen til sesongens avslutning, Champions League-finalen i Madrid 1. juni.

Jürgen Klopp ga sine spillere en ukes fri, og denne uken startet en ukes treningsleir i The Marbella Football Center i San Pedro utenfor Marbella.

Utenfor de høye gjerdene på treningsfeltet står noen norske charterturister og noen spanske journalister. De får se en buss med mørke ruter suse forbi.

– Vi hadde håpet det var en åpen trening eller noe. Det er derfor vi møtte opp, sier norske John Arve som hadde pakket med seg Liverpool-drakta på sydenferien.

– Som et fengsel

Det er ikke uten grunn at Liverpool har valgt denne destinasjonen. Spansk politi og Liverpools egne sikkerhetsvakter passer godt på at ingen får innsyn til lagets treninger, og rundt femstjernershotellet Las Dunas er det like stor tetthet av politi og sikkerhetsvakter. Den spanske journalisten Tito Gonzalez ser sannsynligheten for å få et scoop som relativt liten.

– Det er helt umulig. Det er enklere å ta seg inn i et fengsel. Man får ikke gjøre intervjuer eller filme treningene, verken nært eller på avstand, sier Mediaset-reporteren og ler.

TV 2s team blir hele tiden holdt øye med og flyttet på av sikkerhetsvaktene, både rundt treningsanlegget og hotellet ved stranden. Høflige, men bestemte britiske sikkerhetsvakter med Liverpool-skjorter kommuniserer kontinuerlig i walkietalker og holder skuelystne på trygg avstand.

Mauricio Pochettino og Tottenham har valgt å bli i London og vil først reise til Madrid onsdag 29. mai. Liverpool flyr hjem til Liverpool søndag, og vil stille opp for pressen i starten av neste uke før avreise til den spanske hovedstaden.

Motstandertrøbbel

Treningsleiren har bydd på utfordringer for Jürgen Klopp og co. Mellom siste seriekamp og Champions League-finalen er det nesten tre fulle uker. Derfor var Liverpool ute etter å spille en treningskamp i Marbella.

Det var imidlertid lettere sagt enn gjort, ettersom de fleste europeiske lag allerede har tatt ferie.

Ifølge Liverpool Echo kontaktet Merseyside-klubben flere nederlandske klubber, deriblant AZ Alkmaar, men uten å få tilslag.

Klarer de ikke å finne en motstander innen avreise på søndag, er det sannsynlig at de spiller mot et lokalt juniorlag, skriver avisen.

En som nyter å trene i finværet, er Sadio Mané. Etter Premier League-avslutningen la han ut en Instagram-post der han skrev at han savnet været på Merseyside, noe han blir bedt om å forklare av Liverpools nettsted.

– Jeg bare køddet. Jeg var på ferie, og bare spøkte siden ingen egentlig savner Liverpool-været, om en skal være ærlig. Nå er det viktig for oss å være tilbake og forberede oss til en stor kamp. Vi vet hva vi må gjøre, og vi ser frem til det, sier Mané.