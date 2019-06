Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Vi har bestemt oss for å kjøpe Tesla Model 3, men er i tvil om vi skal bestille med bare bakhjulstrekk eller med firehjulstrekk. Det er ca. 30-40 000 kroner i prisforskjell.

Spørsmålet vårt er om det er verdt det?

Vi har ikke hytte på fjellet og bor på Vestlandet. Tenker særlig på dette med sikkerhet. Har tre barn som enten akkurat har fått lappen eller snart får og er derfor opptatt av sikkerhet for disse.

Vil det være store fordeler med firehjulsdrift på glatt føre? Andre argumenter for å velge det ene framfor det andre? Mvh. Vestlending.

Benny svarer:

Heisann og takk for interessant spørsmål. Dette er det nok flere enn deg som lurer på.

Selv om en Tesla er godt subsidiert, så er det jo snakk om mye penger allikevel. Da gjelder det å velge hva man skal prioritere.

Kjører du mye på bart føre og sjelden på utfordrende veier, behøver du strengt tatt ikke firehjulsdrift. En relativt tung bil gir ganske godt veigrep, nesten uansett.

Selvfølgelig vil en bil med firehjulsdrift ha klare fordeler de dagene det er glatte veier og dårlig føre. De dagene er det jo noen av i vårt langstrakte land. Det har også med sikkerheten å gjøre – som du selv er inne på, og som jeg forstår er viktig for deg.

Man slapper rett og slett litt bedre av. Særlig når man vet at ungdommene er ute og kjører på dager med vanskelig føre. Da er det godt å vite at man har gjort det ytterste for at de skal ha en trygg og sikker bil.

Jeg tenker også at det nok blir enklere å få solgt igjen en bil som trekker på alle fire, den dagen du ikke skal ha den lenger. At den rett og slett vil holde seg noe høyere i pris i forhold til en med "bare" bakhjulsdrift. En utgave som trolig blir noe mer ukurant i forhold til en firehjulstrekker i bruktmarkedet.

Dette kan i stor grad bidra til at merkostnaden du får nå, kan regnes hjem igjen når totalregnestykket gjøres opp etter endt eie-periode.

Jeg vil tro at det forsvarer å bruke de ekstra pengene på firehjulsdrift nå. Vi snakker jo om under ti prosent av totalbeløpet. Du vil rett og slett få igjen mesteparten av de pengene – om ikke alt.

Dessuten har du i mellomtiden en sikrere og tryggere bil. Jeg ville kjøpt den med trekk på alle fire. Noen ting er det rett og slett smart å betale litt ekstra for.

Lykke til med ny bil!

