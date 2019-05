Gjennom podkasten «Koht vil leve» har Aftenposten fulgt komikeren etter at hun ble kreftsyk for et halvt år siden.

Opptak avlyses

I episoden som ble publisert natt til fredag 24. mai, kommer det frem at Koht har fått et tilbakefall og at alle videre opptak avlyses.

– Jeg skulle gjort opptak denne uken, nok til å ferdigstille en episode. Men så fikk Christine et tilbakefall. Denne gang i form av et virus, og nå er hun tilbake i isolasjon igjen, sier journalist Joachim Førsund i podkasten.

Nye komplikasjoner

Det var i januar at det ble kjent at den populære komikeren hadde fått kreft.

– Selv om det er tegn på at immunterapien har tatt det meste av kreften, oppstår det hele tiden komplikasjoner som gjør Christine svak og fremtiden usikker, sier Førsund i podkasten.



9. januar meddelte Koht følgende:

«For noen måneder siden falt jeg ned i en Alice i Eventyrland-verden der ting som før var selvsagte og ordnet, ikke lenger er det. Det skjedde på et usedvanlig vanlig legekontor, der en usedvanlig vanlig lege fortalte meg at jeg har en alvorlig sykdom. Hjelp! Er det noe å gjøre med den? Det håper vi. Kommer jeg til å bli frisk? Det håper vi», skrev Koht i A-magasinet den gang.