Vi er i Frankfurt, og foran oss står to rekker med splitter nye Audier. Vi er blitt hentet til Tyskland for å teste merkets nye dieselbiler.

Audi-salget i Europa generelt, og Norge spesielt, har vært synkende de siste par årene. I Norge er forklaringen ganske enkel: Man har ikke hatt nok ladbare modeller, og inntil nå ingen rene elbiler.

e-tron, den ladbare SUVen, vil imidlertid gjøre underverker for salgstallene i Norge. Det kommer til å bli en svært viktig modell de neste årene.

Men i Europa for øvrig er ikke forklaringen på fallende salg like enkel. Audi satser derfor i flere retninger. Én av dem inkluderer en rekke råsterke dieselmodeller. S4,S5,S6 og S7 går i Europa fra å ha bensin- til dieselmotor med mildhybrid-system. Kun i utvalgte markeder vil disse være tilgjengelig med bensinmotor, som vi er vant med fra tidligere. Disse får en 3-liters V6-motor som yter 450 hk.

Lytter til kundene

Audi forteller dette om sin nye diesel-satsing under lanseringen: "Vi lytter til kundene. De ønsker biler med lavt forbruk, som kan tilbakelegge lange distanser raskt. Derfor kommer disse med en svært kraftig og effektiv dieselmotor".

Tyskland er naturligvis det perfekte stedet for en slik bil – bli med oss ut på Autobahn, der vi skal se om Audi har lykkes!

Her satser de for fullt – på diesel!

Hva er nytt?

Audi A6 og A7 får begge den samme motoren: 3-liters V6 turbodiesel på 349 hk – som er koblet opp mot et 48-voltssystem og en elektrisk kompressor.

Den elektriske kompressoren hjelper turboen i V6-motoren å fungere optimalt.

Den overdimensjonerte motoren gir noen heftige ytelser. 0-100 km/t er for eksempel unnagjort på 5,1 sekunder.

Den skal kunne trille i opptil 40 sekunder på ren strøm, og forbruket oppgis til 0,65 l/mil. Det er noe lavere enn alle de naturlige konkurrentene, men vi hadde kanskje forventet et enda lavere tall, med tanke på 48-voltssystemet.

Takket være en romslig tank, betyr for øvrig forbruket at "rekkevidden" oppgis å være solide 1.000 kilometer!

Dette er et Audi-råskinn i smoking

Hva er styrker og svakheter her?

Dieselmotoren er på mange måter både styrken og svakheten på denne bilen. Avgiftssystemet i Norge "straffer" dieselmotoren ganske kraftig, og dermed blir dette en dyr fornøyelse. Selv i kombinasjon med et 48-voltsystem.

200 km/t går lekende lett i Audi S6/S7 på tyske motorveier. Synd du ikke får den gleden hjemme i Norge ...

Styrken er naturligvis at den lar deg legge ut på langtur uten at du trenger å ofre rekkeviddeangst en eneste tanke. Og at du får et herlig skyv, når turtelleren bikker 2.500 omdreininger.

På veien oppleves den svært komfortabel. I utgangspunktet takler den svinger godt også, vekt og størrelse tatt i betraktning. Noe av forklaringen på det, er firehjulsstyring, som S-modellene nå blir tilgjengelig med for første gang.

Men vi blir ikke helt venner med girkassen. Det er en 8-trinns S-tronic. Den nøler litt med å skifte. I kombinasjon med en så sterk dieselmotor, kan det bli litt slitsomt hvis du vil kjøre aktivt. Når den først girer ned, treffer den gjerne momentet på topp, slik at du får plutselig all kraften på en gang.

Vi har bare kjørt disse bilene én dag. Så vi tar et lite forbehold om at det blir bedre, etterhvert som du blir bedre kjent med både bilen og girkassen.

På tampen må vi legge til en setning om lyden. For vi kan ikke huske å ha hørt en dieselmotor låte så bra på noen bil. Joda, det er falsk lyd så det holder. Du kan derfor velge å la det plage deg, eller du kan bare vil nyte det som høres akkurat ut som en potent V8 bensinmotor ... Vi velger det siste.

Hva koster den?

Prisene er ikke klare ennå. Men som nevnt over. Den norske stat sikrer seg i alle fall en god porsjon i avgifter på disse bilene. Til tross for at det altså er det mildhybrid-system i bunnen.

Vi tipper prisen fort blir på rundt millionen.

Firedørscoupeen, S7, skiller seg mer ut enn S6 sedan/avant.

Hvem er konkurrentene?

Med tanke på kombinasjonen av kraftig dieselmotor, stasjonsvogn og firehjulsdrift, er det ikke så mange direkte konkurrenter. Den nærmeste blir BMW 540d xDrive med 320 hk. Effekten er altså noe lavere, men ytelsene er hakket hvassere enn S6 likevel. 0-100 km/t tar bare 4,9 sekunder med BMW-en.

Mercedes har sin E400d 4Matic som byr på 340 hk. Denne bruker 5,4 sekunder på sprintøvelsen til 100 km/t.

Både BMW og Mercedes har noe høyere forbruk enn S6/S7: 0,68 l/mil mot 0,65 l/mil.

Audi lager fortsatt lekre interiører. Og de digitale instrumentene er blant de aller beste på markedet. Men vi savner menyhjulet til infotainmentsystemet, som gjorde at man slapp å trykke på skjermene. Noen små detaljer skiller dette interiøret fra en vanlig A6 – blant annet diamantmønster i skinnsetene og S6-emblem på rattet.

Vil naboen bli imponert?

Audi S6/S7 er store biler, som ruver godt i gatebildet. De har også litt ekstra detaljer i front- og bakfanger, fire enderør og ikke minst et heftig lydbilde. Det skiller dem fra en vanlig A6/A7, og gjør at kjennere vil merke seg at dette er noe utenom det vanlige.

Men noen show off-bil er det ikke. Den er diskret stylet – og med mindre de hører lyden – vil nok de fleste tenke at dette er en helt vanlig A6 eller A7.

Broom mener:

Det er vanskelig å ikke bli sjarmert av de voldsomme dieselkreftene, V8-lyden og komforten. Særlig med luftfjæring er dette en bil vi gjerne kunne sittet hele dagen i, uten å bli nevneverdig sliten.

Timingen er naturligvis feil for Norge – og vårt veinett. Stort sett lave fartsgrenser, er ikke ideelt for en slik dieselversting.

Derfor ventes det at salget vil begrense seg til rundt 10-15 S-modeller totalt i Norge. Men de som kjøper, får altså en komfortabel, romslig heftig familie-/pendlerbil – som gir fra seg de rette lydene, og går som ei kule!

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide, er det bileierne selv som skriver om bilen sin. Her ligger det nå over 8.000 anmeldelser! Les hva eierne mener om Audi S6 her.

Har du lyst å fortelle om din bil - klikk deg inn her (det tar bare noen minutter)

Visste du at:

– Nye Audi S6/S7 er første gang disse to modellene blir tilgjengelig med dieselmotor

– S6 kom på markedet for første gang tilbake i 1994.

– Forrige generasjon S6 har en V8 bensinmotor på 420 hk

Audi S7 og S6 kommer til Norge mot høsten.

Audi S6 / S7 Motor: 3-liter V6 diesel Effekt: 349 hk / 700 Nm 0-100 km/t: 5,1 sek. Toppfart: 250 km/t Bagasjerom: 565 - 1.680 liter (S6) / 535 - 1.390 liter (S7) Lengde x bredde x høyde: 4,93 x 1,88 x 2,10 meter (S6) 4,96 x 1,90 x 2,11 (S7) Vekt: Ikke oppgitt Pris: Ikke oppgitt

