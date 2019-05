Fotballryktene: – Lukaku frykter at giga-overgang går i vasken

Som for de fleste andre i Manchester United, lugget det fælt for Romelu Lukaku siste del av sesongen.

Nå skal den høyreiste belgieren være på vei bort fra Manchester, og Inter Milan er en aktuell destinasjon.

Ifølge Mirror frykter imidlertid Lukaku at overgangen kan gå i vasken. De røde djevlene krever nemlig hele 775 millioner kroner for spissen, mens Inter bare skal være villig til å betale 550 millioner kroner.

Gazzetta dello Sport hevder at den italienske storklubben jobber med en alternativ løsning for å friste Ole Gunnar Solskjær til å slippe kraftspissen.

Ifølge dem planlegger Inter et bud på 330 millioner kroner i tillegg til å sende den kroatiske vingen Ivan Perisic i retur.

Også Manchester City står i fare for å miste en angrepsstjerne. Bayern Münchens president, Uli Hoeness, har bekreftet at de er interessert i Leroy Sané overfor Suddeutsche Zeitung.

Da må i så fall den tyske giganten grave dypt i lommeboken. Daily Mail hevder at Manchester City ikke kommer til å akseptere noe mindre enn en milliard kroner for lynvingen.

Ajax-kaptein Matthijs de Ligt er en ettertraktet mann, og Manchester United er blant klubbene som sikler. Den spanske avisen Sport hevder at de røde djevlene tilbød 19-åringen en kontrakt med svimlende 132 millioner kroner i årslønn for to uker siden. Nå skal Manchester United ha kommet tilbake med et forbedret tilbud, og er optimistisk på egne vegne med tanke på å signere supertalentet.

Samtidig er det ventet at fire spillere – Matteo Darmian, Juan Mata, Marcos Rojo og Romelu Lukaku – forlater den røde delen av Manchester, skal en tro Mirror.

Samme avis hevder at det kommer til å bli drakamp om Real Madrid-eiendommen James Rodriguez. Det er forventet at han ikke blir værende i Bayern München, hvor han har vært på utlån. Liverpool, Manchester United og Arsenal er interessert.