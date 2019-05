Siden den kom første gang for nesten 40 år siden har mer enn 13,5 millioner biler blitt solgt. Det kan vi trygt kalle en suksess!

Det er lille Opel Corsa vi snakker om. En bil som også har hatt betydelig suksess her hjemme, selv om salget de siste årene har vært heller beskjedent.

Nå kommer Opel med en helt ny generasjon av Corsa, den sjette i rekken. Den får en nyhet som trolig vil sette fart på salget her hjemme også. Nå kommer nemlig Corsa som elbil.

Er det noe vi nordmenn vet å sette pris på, så er det biler som går på strøm.

Kommer med egen app

Med en rekkevidde på 330 kilometer, etter den nye WLTP-målemetoden, legger Corsa seg omtrent midt på treet. Men bilstørrelsen tatt i betraktning, er dette sannsynligvis tilstrekkelig for de fleste. Corsa er neppe det naturlige valget for de som har veldig mye langkjøring.

Hurtiglading sørger for at batteriet på 50 kWh kan lades til 80 prosent av kapasiteten på 30 minutter. Status og styring av ladingen kan gjøres på en smarttelefon via en app som Opel kaller MyOpel.

Elmotoren på 100 kW tilsvarer 136 gammeldagse hestekrefter, for de av oss som forsatt foretrekker det. Dette sammen med et dreiemoment på 260 Nm, gjør at nye Corsa bruker 2,8 sekunder fra 0-50 km/t. og 8,1 sekunder til 100 km/t.

Slik ser nye Opel Corsa ut bakfra. Den har blitt ganske tøff, dessuten likte vi denne fargen.

Kompakt og sikker

Man kan påvirke rekkevidden ved å velge mellom tre ulike kjøremodus – Normal, Eco og Sport. Sistnevnte sørger for økt respons og mer sportslige kjøreegenskaper, mens Eco gir optimalisert rekkevidde

Nye Opel Corsa viderefører sportslig design og kompakte utvendige dimensjoner fra tidligere generasjoner.

Taklinjen er senket med 4,8 centimeter sammenlignet med forgjengeren og sitteposisjonen er senket med 2,8 centimeter – tyngdepunktet er også lavere enn tidligere og bidrar til gode og sporty kjøreegenskaper.

Innvendig ser det ut som Corsa får to digitale skjermer, både for instrumentene og for infotainment-systemet. Linjene er enkle og rene

Mye utstyr

Opel inkluderer sikkerhetssystemer som tidligere bare har vært tilgjengelig i større og dyrere biler. Det avanserte kamerasystemet sørger sammen med radar og andre sensorer for å forsyne de avanserte førerassistansesystemene med oppdatert informasjon om hva som skjer rundt bilen.

Lys har lenge vært viktig for Opel, og nye Corsa er den første ut i småbilklassen som blir tilgjengelig med de adaptive og blendingsfrie IntelliLux LED-matrix-lysene.

Senere i sommer kan interesserte norske kunder reservere sin nye elektriske Opel Corsa. Hva nye Corsa skal koste og når den kan leveres til kunde er enda ikke kjent. Vi kommer selvfølgelig tilbake med mer informasjon om nykommeren så fort det er tilgjengelig.

