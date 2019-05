Drammenseren har imponert stort på utlån hos Vitesse, særlig siste del av sesongen.

Marca skriver at Real Madrid nå er «veldig motvillig til å selge en spiller som enten kan spille en rolle for førstelaget, eller som de kan kreve en høyere sum for om noen år».

Den Madrid-baserte avisen hevder at Ajax har lagt inn et bud på om lag 20 millioner euro – tilsvarende 189 millioner kroner – for Ødegaard, men at «det ikke er i nærheten» av det Real Madrid forventer å få.

Motvilligheten til å selge pekes ut som en av to grunner til at et utlån virker å være mest aktuelt for landslagsspilleren.

Aktuell for Bayer Leverkusen

Den andre er den knallharde konkurransen i Ødegaards posisjon. Blant spillerne Marca forventer at skal være på Santiago Bernabeu neste sesong, nevnes Vinicius Junior, Rodrygo, Marco Asensio, Isco og Brahim Díaz som konkurrenter. I tillegg skal en overgang for Eden Hazard være på trappene.

Ifølge avisen er det sannsynlig at han blir lånt ut til Bundesliga, ettersom den tyske ligaen er nærmere å matche den spanskes tempo. Bayer Leverkusen, som nylig solgte den offensive midtbanespilleren Julian Brandt, nevnes som en aktuell destinasjon. Videre hevder Marca at Ødegaard også har tilbud fra noen få spanske klubber som ønsker å hente ham på lån.

Et problem med å sende 20-åringen på et sesonglangt lån nok en gang, er imidlertid at kontrakten hans går ut i 2021. For å bevare markedsverdien, kan et salg med tilbakekjøpsklausul være et alternativ, skriver Marca.

Vil ha mer permanent løsning

Etter superkampen mot Groningen gikk drammenseren langt i å bekrefte at han ikke spiller på Santiago Bernabeu neste sesong. Han forventer en avklaring i juni.

– Det blir vanskelig i Madrid neste år, så det kan hende det i hvert fall blir noe annet enn det, sa Martin Ødegaard til TV 2.

Han har nå to og en halv sesong bak seg på utlån. Først i Heerenveen, så én sesong i Vitesse. Playmakeren er innstilt på en mer permanent løsning enn enda et sesonglangt utlån.

– Det er også mulig med et utlån over flere år. Å bli lånt ut ett år til har jeg sagt ikke er så gunstig. Det har jeg hatt i både Heerenveen og her, men stabilitet er nok bra. Jeg vet ikke hva det blir, men mer stabilitet er nok lurt, konstaterte Ødegaard.

20-åringen er også åpen for å selges med tilbakekjøpsklausul.

– Madrid har gjort det med mange spillere, så det kan absolutt være en løsning for meg også, sa han.