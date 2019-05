Audi har nylig lansert sin e-tron i Norge. Den er først ut i det som skal bli en stor familie av elbiler fra Audi.

Innen 2025 skal de ha ikke mindre enn 20 helelektriske modeller. Målsetningen er å være ledende blant premiummerkene på dette området.

En slik utvikling krever både store investeringer og endring av fokus. Det har lenge ligget i kortene at Audi kommer til å kutte i et etter hvert svært rikholdig utvalg av fossibiler. Når så mange nye modeller skal inn, må også noen ut. Og da er det i første omgang de som modellene som ikke er en del av kjernevirksomheten som lever farligst.

Viktig del av utviklingen

Nå skriver bransje-nettstedet Automotive News at Audi har bestemt seg for å kutte en av sine mest ikoniske modeller, nemlig TT.

Dagens utgave skal fortsette litt til, men når den kommer til enden av livsløpet, skal den ikke erstattes.

Dermed fjerner Audi en modell som har vært en viktig del av utviklingen deres de siste tiårene.

Første generasjon Audi TT er nå i ferd med å bli et samlerobjekt.

Samlerobjekt

Da første TT kom på markedet tilbake i 1998, var den en liten sensasjon. Designet var særpreget og dristig, både utenpå og inni. Her våget Audi å skille seg fra konkurrentene. Bilen ble umiddelbart en suksess og bidro sterkt til å løfte Audi-merkevaren de kommende årene.

Første generasjon TT kom som både coupe og toseters roadster. Selv om kjøreegenskapene ikke helt sto i forhold til designet (under skallet delte bilen det meste av teknikk med fjerde generasjon VW Golf), ble den elsket av bilkjøpere som ønsket seg en særpreget og sporty bil – som ikke kostet skjorta.

Nå er første generasjon i ferd med å bli et samlerobjekt. Fine og godt oppfulgte eksemplarer er ventet å stige i pris de neste årene.

Interiøret fulgte opp særpreget, dette vakte virkelig oppsikt da det kom,

Ekte kjøremaskin

I 2006 var det klart for en helt ny generasjon. Audi svarte da klart og tydelig på det som hadde vært en innvending mot den første: Nemlig at resten av bilen ikke var like sporty som designet. Nye TT var en langt mer påkostet og avansert konstruksjon. Men designet var ikke like særpreget som før.

I 2014 kom så dagens bil. Her vokste TT seg til å bli en ekte kjøremaskin. Det har også kommet ekstra sporty spesialutgaver underveis, biler som mer enn gjerne blir med på heftige runder med banekjøring.

Forsvinner snart?

Hvor lenge Audi skal fortsette å selge TT er ikke kjent. Men dette er typisk en modell som selger det aller meste av volumet i starten av hver generasjon, når den har nyhetens interesse. Kjøperne er gjerne opptatt av å ha det nyeste og siste. Når den fasen er over, faller salget sterkt.

Når det nå også er klart at den vil forsvinne, er det neppe grunn å holde liv i modellen veldig mange år til.

TT får altså ingen direkte erstatter, men det vil overraske om ikke Audi også har coupe-utgave i planene når de ruller ut sin store elbil-satsing de kommende årene.

Første generasjon kom også som todørs roadster, en ekte sommerbil.

Fine biler fra 100.000 kroner

I bruktmarkedet får du nå første TT fra rundt 20.000 kroner. Da snakker vi biler som ikke akkurat har levd et liv på sølvfat de siste årene. Går du for et slikt eksemplar, bør du enten være hobbymekaniker og ha mye tid til å skru – eller ha et velvoksent oppussingsbudsjett.

De rimeligste bilene bærer preg av hard bruk og heller lite oppfølging. Kilometerstanden er gjerne rundt 250.000, ofte mer.

Løfter du deg til rundt 100.000 kroner, er det imidlertid mulig å få ganske fine biler som heller ikke har gått avskrekkende mye. Som vanlig er det smart å lete opp biler med få eiere og veldokumentert historikk. Mange TT-er har vært bil nummer to eller tre og levd gode liv. Disse eksemplarene er de klart beste kjøpene.

