Forrige ukes lovendring markerer en milepæl for homofiles rettigheter i Asia, og fredag ble altså de første parene gift.

Shane Lin og Marc Yuan bar det første paret til å gifte seg ved et offentlig kontor i Taipei. I matchende dresser ga paret hverandre sine «ja». Det er ventet at rundt 300 par vil gjøre det samme i løpet av fredag.

– Jeg er nervøs

Blant de som giftet seg fredag var sosialarbeider Huang Mei-Yu. Hun sa til AFP at hun var nervøs før bryllupet.

– Jeg er nervøs, selv om vi hadde en seremoni allerede i 2012, fortalte hun nyhetsbyrået før hun giftet seg med sin partner You Ya-Ting.

Den gangen fikk de velsignelsen av en buddhistisk mester.

– Jeg er veldig glad, fordi det skjedde tidligere enn jeg forventet. Jeg trodde det ville ta ti år til, sier Huang.

Hun håper nå at lovlig anerkjennelse vil gjøre at flere aksepterer forholdet deres.

– Nå som homofile ekteskap er lovlig anerkjent, tror jeg foreldrene mine endelig føler at det er ekte, og slutter å forsøke og snakke meg til å gifte meg med en mann, sa hun,

For aktivist Chi Chia-wei markerer fredagens brylluper slutten på en tre tiår lang kamp for å overtale myndighetene til å endre loven.

– Jeg er veldig lykkelig over at homofile par nå kan registreres og stå som ektefolk. Jeg er beæret over å se fredagens brylluper.

Polariserende debatt

Selv om beskjeden om lovendring ble feiret i deler av befolkningen, har den også splittet folket.

Konservative og religiøse grupper mobiliserte mot lovendringen, og i november sa en folkeavstemning nei til å åpne for likekjønnede ekteskap.

Selv om likekjønnede nå får gifte seg, finnes det fortsatt restriksjoner rundt adoptering av barn og hvem de får gifte seg med. De får kun adoptere partnerens biologiske barn og gifte seg med partnere der likekjønnet ekteskap er tillat.