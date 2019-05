Stern har hatt Trump som gjest i radioprogrammet sitt i årevis, og forteller til CNN at han er overbevist om at Trumps meldte seg som presidentkandidat som et PR-stunt.

I intervjuet sier Stern at han har insideinformasjon på at Trump startet med å bruke rykte om at han stilte som presidentkandidat som en PR-taktikk da han promoterte boken sin «The Art of the Deal» i 1987.

– De spredte ryktet om han stilte som presidentkandidat, så plutselig ble han intervjuet. Boka gikk rett til nummer en på listene.

Ifølge Stern var det da Trumps andre bok kom ut at han startet å spre rykte om at han skulle stille som presidentkandidat på ny. Men hovedmotivasjonen bak presidentens avgjørelse om å stille i 2016 mener Stern var ønske om høyere lønn.

– «The Apprentice»-seertallene var ikke like høye som før. NBC ville ikke gi han en lønnsøkning. Finnes det bedre måter å få NBCs oppmerksomhet?

– Ved å stille som presidentkandidat ville han gå mye pressedekning, og jeg tror det var det som skjedde, sier programlederen.

Trump har flere ganger vært gjest hos Stern, der de ofte har snakket om kvinner.

Stern sier at det er utrolig for ham at Trump er president, og tror ikke Trump liker å være president. Stern forteller også at Trump spurte om hans støtte under valget i 2016.

Programlederen tror han kunne fått en rolle under Trump dersom han ønsket.

– Jeg tror Donald ville gitt meg alt jeg ba om.