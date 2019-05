– Hvis vi inngår en avtale, så kan jeg forestille meg at Huawei blir inkludert i en eller annen form eller i en del av handelsavtalen, sa Trump til pressen torsdag.

Uttalelsen kom samtidig som han kunngjorde at det vil bli gitt mer hjelp til amerikanske bønder som blir skadelidende som følge av handelskrigen med Kina.

USA eksporterer store mengder jordbruksprodukter til Kina, ikke minst soyabønner. Men nå er eksporten rammet av kraftig nedgang på grunn av handelskrigen.

Den kinesiske mobilgiganten Huawei er blitt svartelistet av Trump-administrasjonen. Huawei-produkter er uønsket i USA, og det er også varslet et forbud mot å eksportere teknologi til selskapet. Utestengelsen fra det amerikanske markedet er blitt begrunnet med at Huawei utgjør en nasjonal sikkerhetsrisiko for USA.

