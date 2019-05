Det bekrefter forhandlingsleder Erik Graff i Akademikerne i Oslo overfor NTB rett før fristen utløp ved midnatt natt til fredag. Det betyr at 140 medlemmer er ute i streik fra fredag morgen.

Akademikerne fikk ikke gjennomslag for sine lønnskrav og kravet om mer av lønnsmidlene til lokal fordeling.

De skriver i en pressemelding at de stilte krav om at lønnsforhandlingene skulle skje på den enkelte arbeidsplass som er vanlig ellers.

– I dag bestemmer noen få personer lønna til tusenvis av ansatte i hele kommunen. De ansattes kompetanse og ansvar har lite å si i forhandlingene, og lønnen bestemmes uavhengig av de ulike arbeidsplassenes behov. Vi har ikke råd til et arbeidsliv der dette ikke har betydning, sier Graff.

– Skal vi sikre gode tjenester til Oslo, må kommunen klare å holde på dyktige ansatte med høy utdanning. Akademikerne streiker for et lønnssystem som anerkjenner kunnskap og kompetanse, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo i en pressemelding.

Streiken vil ramme politiske prosesser som blant annet budsjettarbeidet, et stort og viktig digitaliseringsprosjekt i kommunen og forberedelser til høstens valg, ifølge forhandlingslederen.

I første fase er det medlemmer i rådhuset som er tatt ut i streik, fra bystyrets sekretariat og byrådsavdelingene.

