Russiske myndigheter mener Globus II-radaren i Vardø vil bli en del av USAs missilforsvar og lover gjengjeldelse om moderniseringen blir fullført.

Maria Zakharova, talsperson i det russiske utenriksdepartementet, kom med advarselen under en presseorientering onsdag, melder det statlige russiske mediet RT.com.

– Det er all grunn til å tro at radaren vil overvåke Russlands territorium og bli en del av USAs globale missilforsvarsnettverk, sa Zakharova.

Hun varsler at Russland ikke kommer til å la «militære forberedelser» like ved landets grenser forbli ubesvart og at landet vil sette i verk tiltak for å gjengjelde dette – uten å gå i detalj om hva dette dreier seg om.

Ifølge NRK har amerikanske familier har bosatt seg i Vardø i forbindelse med opprustning av etterretningen mot Russland.

Simulerte angrep i 2017 og 2018

Installasjon av radaren begynte høsten 2018. Ifølge Forsvaret har radarsystemet aldri vært en del av det amerikanske, eller noe annet lands, missilforsvarssystem.

– GLOBUS er ikke koblet til, eller formidler data i sanntid til, amerikanske, eller noe annet lands, missilforsvarssystem – noe som er nødvendig for at et missilforsvarssystem skal kunne fungere, sier etterretningssjef Morten Haga Lunde på Forsvarets nettsider.

Ifølge Etterretningstjenesten dreies den russiske militærmaktens aktivitet i Arktis mot at Russland mer aktivt signaliserer misnøye. Etterretningssjefen mener at den russiske utviklingen i Arktis stiller nye og økte krav til Norges forsvarsevne.

I 2017 simulerte russiske angrepsfly og avskjæringsjagere angrep mot Vardø-radaren.

– Bombeflyene med eskorte gjennomførte offensive profiler før de returnerte til baser på Kola. Totalt deltok ni fly i operasjonen, sa etterretningssjefen i Oslo Militære Samfund i mars 2018.

I februar i år sa etterretningssjefen at russiske fly simulerte angrep mot Vardø-radaren også i 2018.

– 14. februar i fjor så vi et nytt simulert angrep mot Globus-radaren i Vardø. De taktiske bombeflyene, stasjonert på Kola, fløy angrepsprofiler mot Varangerhalvøya, og svingte av like før grensen til norsk luftrom.

– Scenariet er svært likt det som fant sted 24. mars 2017, men denne gangen med flere fly, totalt 11 Fencer-fly, i formasjonen, sa Lunde i Oslo Militære Samfund.

(NTB/TV 2)

Saken oppdateres.