Frp gjør et forsøk i aller siste liten for å prøve å få stoppet de nye bomstasjonene i Oslo. Styret i Akershus Frp vedtok torsdag kveld å be fylkesordfører Anette M. Solli (H) om å ta initiativ overfor Oslo kommune for å stoppe de nye bomstasjonene som etter planen åpner i og rundt hovedstaden den 1. juni.

Fremkrittspartiets gruppeleder Vibeke Limi vil på førstkommende møte i Fylkestinget stille følgende spørsmål til fylkesordfører Solli:

«Vil fylkesordfører ta kontakt med Oslo for å få stoppet de nye bommene som trådde i kraft 1 juni 2019?»

I begrunnelsen for spørsmålet, som ble behandlet på kveldens styremøte heter det blant annet:

«Med tanke på den motstanden man omsider finner i befolkningen på hva man er villig til å betale i bompenger, bør Oslo og Akershus ta inn over seg disse realitetene og sørge for en positiv endring».

Akershus Frp viser til at når Nye E18 står ferdig i vestregionen, vil bompengeandelen dobles. Da skal innbyggerne og gjennomreisende i tillegg nedbetale den nye veien. Det kommer i tillegg til de bompengene som i dag, i all hovedsak, går til kollektive investeringer og subsidiering av billetter i Ruter-systemet.

Partiet kaller bompenger sosialt urettferdig og mener bompenger rammer mange av dem med lavest betalingsevne. Dette fordi de som tilhører denne gruppen bor lengre ut, har sjeldnere kollektivavganger, og leverer og henter barn.

Fremskrittspartiet har vært kritiske til de såkalte Oslopakkene, et spleiselag mellom Akershus, Oslo og staten for å redusere biltrafikken og øke fremkommeligheten i hovedstadsområdet. Men partiet har ikke fått gjennomslag. I sin henvendelse til fylkesordføreren åpner Fremskrittspartiet for et kompromiss, der bommene blir stående, men prisen reduseres.

«Dersom en avvikling av de nye bommene ikke fører frem, må Akershus Fylkeskommune ved fylkesordfører og opposisjonsleder sørge for en betydelig reduksjon av bomsatsene,» heter det til slutt i begrunnelsen.

Men Frps innsigelse vil uansett ikke få noen praktisk betydning for åpningen av de nye bomstasjonene i Oslo den 1. juni. Spørsmålet fra Limi kan først presenteres på neste møtet i Fylkestinget, som holdes 17. juni. Da har de nye Oslo-bommene vært operative i drøyt to uker.