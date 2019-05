Fem timer før fristen for meklingen i kommuneoppgjøret går ut, forteller mekler Torkjel Nesheim at partene snakker sammen i en positiv og konstruktiv tone.

– Det er konstruktiv dialog mellom partene og i meklingen, så det er et brukbart tegn, sa Nesheim i en kort oppdatering på Dagsrevyen torsdag kveld.

Da hadde de resterende partene i kommuneoppgjøret – kommunenes organisasjon KS og fagorganisasjonene Unio og Akademikerne – sittet i mekling siden onsdag formiddag. De har på seg til midnatt natt til fredag med å finne en enighet om årets lønnsoppgjør.

LO og YS ble enige med KS før forhandlingene gikk til brudd, og deltar ikke i meklingen.

Klarer de ikke det, kommer rundt 7.000 lærere til å legge ned arbeidet – kanskje allerede fra og med fredag morgen. Det er imidlertid ikke usannsynlig at partene vil oversitte fristen, slik vi har sett i en rekke meklinger de siste årene.

– Det kan være. Det er for tidlig å si nå hvor lenge vi holder på, understreker Nesheim.

Han opplyser at siden det i år er et mellomoppgjør, er det først og fremst lønn og lønnsforhold, særlig for langtidsutdannede lærere, som ligger på forhandlingsbordet, i tillegg til rekrutteringsutfordringer til yrket.

