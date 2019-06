Til daglig går nykonfirmerte Aniston Mariyampillai i 9. klasse og spiller håndball for Fyllingen. Han sluttet med fotball for to år siden, men om en uke er det hans stemme som gir TV 2 sine seere lyden av UEFAs kjente Champions League hymne som siden 1992 har blitt spilt verden over.

Liker å utforske

– Sissel Saue i Fargespill spurte om jeg ville prøve å synge hymnen og jeg liker å utforske så jeg svarte ja, smiler femtenåringen.

Sangpedagog Tone Wernø ved Bergen Kulturskole beskriver stemmen til sin unge elev;

– Aniston pleier å gjøre inntrykk på folk. Det går litt til hjertet for de som hører på, sier hun.

Filmet ved finalestadion

Sammen med venner som synger og danser i stiftelsen Fargespill dro Aniston med et filmteam til London, Liverpool og Madrid for å gjøre opptak til åpningsfilmen.

– Det var en stor opplevelse. En opplevelse jeg alltid vil huske, sier Aniston.

TV 2 inviterer ham til Premier League-studio for å se filmen som de kommende dagene skal promotere finalen og starte fjernsynssendingen første juni.

Spent på reaksjonene

Kanskje en million nordmenn vil se finalen og videoen i forkant. Den unge sangeren selv er aller mest spent på hva de nærmeste vil synes om sangen hans.

– Jeg er mest spent på pappa. Han ser på alt jeg gjør. Og så er jeg spent på vennene mine, hva de synes om de ser meg synge på TV, smiler gutten som gir alt når han synger.

– Sanger kan gi følelser. Jeg bare elsker å synge!