Hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 2,21 prosent til 869,11 poeng torsdag. Equinor falt hele 5,41 prosent.

Blant de mest omsatte selskapene på Oslo Børs falt Aker BP hele 7,36 prosent.

Prisen på nordsjøolje falt med over 4 prosent torsdag. Et fat omsettes torsdag ettermiddag for 67,98 dollar.

Flere lakseselskaper går opp, blant annet steg kursen til Mowi 2,05 prosent og SalMar gikk opp med 5,79 prosent.

Nedgang verden rundt

Børsene faller over store deler av verden torsdag i kjølvannet av handelskrigen mellom Kina og USA og politisk kaos i Storbritannia.

Nye tall som tyder på laber vekst i EU, kan også være en medvirkende årsak til nedgangen.

Børsene i Storbritannia, Tyskland og Frankrike hadde alle falt mellom 1 og 2 prosent på ettermiddagen. Hovedindeksen på Oslo Børs lå mer enn 2 prosent lavere enn sluttnoteringen dagen før – mens oljeprisen dalte til 67,8 dollar fatet.

Da børsene åpnet i New York, falt de viktigste indeksene raskt over 1 prosent.

I Tokyo sank Nikkei-indeksen 0,6 prosent i løpet av dagen, mens Shanghai-børsen falt 1,4 prosent.

Aksjemarkedene beveget seg nedover samtidig som valget på nytt EU-parlament begynte med stemmegivning i Nederland og Storbritannia.

I Storbritannia, som etter planen nå allerede skulle vært ute av EU, går det rykter om at statsminister Theresa May fredag vil kunngjøre sin avgang. Dette kan være én av flere årsaker til børsnedgangen – i tillegg til handelskrigen mellom USA og Kina som er blitt trappet opp den siste tiden.



