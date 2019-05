Martin (14) har mental og fysisk trener – nå har han passert Northug

To ganger i uken drar Martin og faren til Magnat Performance Center på Skøyen i Oslo, der gjennomfører de fysisk trening med personlig trener.

Far og manager, Johnny Troset Andersen. Foto: Odd Arne Hartvigsenm TV 2.

Martin har også god erfaring med å gå til mentaltrener, som hjelper han med å holde fokus, samt lette på stress under store konkurranser. Det prøver han å få til to ganger i måneden.

– Når man blir profesjonell så er det jo slik at Northug heller ikke prepper sine egne ski, så det er klart at Martin også trenger et apparat rundt seg, forteller manager-pappa Johnny Troset Andersen.

– Noen blir veldig gode i dette her, og da går det over fra vanlig gaming til E-sport, som har blitt veldig profesjonelt, fortsetter han.

I tillegg til å være profesjonell E-sport-utøver følger 9-klassingen det samme skoleløpet som andre 14-åringer.

Populær skikkelse

MrSavage har på kort tid opparbeidet seg en enorm fanskare. På YouTube har han over 650.000 følgere, og den siste videoen han publiserte noterte seg over 6 millioner visninger den første uken etter at den ble publisert.

I mars begynte 14-åringen med Instagram, og siden den gang er det ikke mange nordmenn som kan skimte med flere følgere. I skrivende stund følges han av over 652.000 på Instagram.

– Jeg har jo passert Petter Northug nå, det er ganske sjukt.

På twitch.tv satte han nylig personlig streaming-rekord, da nesten 50.000 fulgte direktesendingen hans.

– Jeg klarer egentlig ikke å se for meg så mange mennesker, det er veldig surrealistisk. Jeg tror ikke jeg skjønner helt at det er 50.000 som ser på meg akkurat nå, sier Martin.

Om hva han tror fremtiden vil bringe svarer 14-åringen enkelt:

– More to come...