Onsdag begynte forhandlingene hos Riksmekleren i lønnsoppgjøret for statsansatte. Etter at forhandlingene med Staten brøt sammen 30. april, varslet LO, YS, Unio og Akademikerne streikeuttak.

Midnatt natt til fredag går fristen for meklingen ut.

Like etter klokken 21 torsdag kveld opplyser riksmekler Mats Wilhelm Ruland til at partene ikke har kommet i mål med forhandlingene ennå.

– Siste oppdatering er at det er bevegelse mellom partene, men at man ikke er i mål ennå, sier han til TV 2.

I kommuneoppgjøret ser det derimot ut til at det går mot en løsning torsdag kveld.



Mulig storstreik

Dersom partene ikke kommer til enighet vil svært mange ansatte tas ut i streik fra de forskjellige organisasjonene.

LO Stat og YS Stat har på forhånd varslet at de vil ta ut henholdsvis 2000 og 250 medlemmer i streik i første omgang.

Unio har varslet at de vil starte med å ta ut 1000 ansatte i en eventuell streik, mens Akademikerne er klare for å ta ut 524 medlemmer i streik.

En streik vil blant annet ramme universiteter og høyskoler, politiet, skatterevisorer, bibliotekarer og Nav-ansatte.

– En konflikt vil for eksempel kunne få konsekvenser for eksamen og sensur ved universitetene i Oslo, Bergen og Bodø, varslet forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat i forrige uke.

To hovedpunkter

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier til TV 2 at det er to hovedpunkter som er brakt inn i meklingen.

– Det ene er økonomi og det andre er et pensjonsspørsmål, sier han og forteller at det har vært bevegelse mellom partene når det gjelder begge punktene.

– Går det an å si noe om hva som er vanskelig å stryke i disse uenighetene?

– Jeg kan ikke gå inn i det materielle, men begge deler er veldig krevende spørsmål. Det er spørsmål som har stor betydning for begge parter. Det er viktig med økonomi og pensjon for arbeidstakers side, og det vil også ha en kostnadseffekt for arbeidsgiver, sier han.

Kommuneoppgjør

I kommuneoppgjøret har LO og YS kommet til enighet med KS. Det har derimot ikke Unio og Akademikerne.

Mekler Torkjel Nesheim. Foto: Erik Johansen/NTB Scanpix

Også forhandlingen mellom KS, Unio og Akademikerne har frist klokken 24.00 torsdag.

Like før klokken 19.30 torsdag kunne mekler Torkjel Nesheim melde om en positiv tone mellom KS, Unio og Akademikerne.

– Det er konstruktiv dialog mellom partene og i meklingen, så det er et brukbart tegn, sa han i en kort kommentar på Dagsrevyen på NRK torsdag kveld.

Senere torsdag kveld ser det ut til at det går mot en løsning i forhandlingene mellom partene i kommuneoppgjøret.