Varsler flere tiltak etter ulykken der Even (15) døde

OMKOM: Even Warsla Meen døde i ulykken i denne togtunnelen på Filipstad i Oslo. Foto: NTB scanpix

Even Warsla Meen (15) døde da han fikk flere tusen volt strøm gjennom kroppen i en togtunnel på Filipstad. Bane NOR varsler at de setter inn flere tiltak for å forebygge lignende ulykker.