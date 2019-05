Red Bull Salzburg bekrefter torsdag at Fredrik Gulbrandsen forlater klubben.

Klubben skriver at de har vært i langvarige forhandlinger med den norske spissen, men at de ikke har ført frem til en forlengelse.

– Jeg vet helt ærlig ikke om det er riktig beslutning, men jeg må følge magefølelsen. Jeg føler tiden er inne for å prøve noe nytt, sier Gulbrandsen til klubbens nettsider.

Kontrakten løper ut i slutten av juni. Den tidligere Lillestrøm- og Molde-spilleren står fritt til å signere for andre klubber. 26-åringen er allerede koblet til den tyske toppklubben Borussia Mönchengladbach.

Gulbrandsen har spilt i RB Salzburg siden han ble kjøpt fra Molde sommeren 2016. Han hadde også et utlån i samarbeidsklubben New York Red Bulls.

– Jeg har hatt tre veldig, veldig gode år her som jeg kommer til å huske resten av livet mitt. Det samme gjelder mange av menneskene jeg er blitt kjent med, sier Gulbrandsen.

– Men jeg tror at jeg er på det tidspunktet i karrieren at det kanskje er tid for et skifte, og det kan være min eneste mulighet til å komme til en større liga. Som fotballspiller ønsker du alltid å spille på det høyeste nivået. Det var en vanskelig avgjørelse når jeg vet at laget skal spille Champions League neste sesong, men forhåpentligvis får jeg sjansen til å spille der selv en gang. Jeg er glad på lagets vegne og kommer til å følge med, fortsetter Gulbrandsen.

Gulbrandsen, som vant både liga og cup i Østerrike denne sesongen, scoret elleve mål og slo seks målgivende pasninger på 34 kamper denne sesongen.

Spissen står imidlertid med bare tre landskamper for Norge, den siste mot Finland i 2016. Han var innom troppen til Lars Lagerbäck i mars i fjor, men fikk ikke spilletid.