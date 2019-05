Svensk kongehusekspert: – Ville aldri skjedd hos oss

Det er gått 12 dager siden Prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verrett offentliggjorde sin kjærlighet for hverandre via hver sin Instagram-profil.

Annonseringen kom en uke før deres mye omtalte turné med foredraget og kurset «Prinsessen og sjamanen», som startet i København.

Den siste uken har paret vært i København, Stavanger, Tromsø og Oslo med sine events. Torsdag kveld holdt de kurs i Fredrikstad, og dette markerte slutten på turneen.

– Problematisk

I Norge har debatten rast rundt hvordan prinsessen bruker tittelen sin i markedsføringen av foredragsturneen, som i billettinntekter drar inn hundretusenvis av kroner.

– Dette ville aldri skjedd i Sverige, sier Jenny Alexandersson, kongehusekspert for svenske Aftonbladet, til TV 2.

– Den svenske kongefamilien er mer konservativ, og jeg ser ikke for meg at prinsesse Madeleine kunne møtt en sjaman og dratt på turne, sier hun.

Kongehuseksperten har fulgt situasjonen i Norge med stor interesse, og kaller det en svært uvanlig situasjon i den royale verden.

– Märtha Louise er en kontroversiell prinsesse som både er blitt satt pris på og kritisert. Jeg ser hun kritiserer pressen fra tid til annen, og dette overrasker meg, selv om det selvfølgelig er hennes rett å gjøre dette. For hvis hun virkelig vil få være i fred, så er ikke det å få seg en sjaman-kjæreste og dra på turné den riktige måten å gjøre det på, sier Alexandersson.

– Som influencere

Billettsalget til foredragene tok seg betydelig opp etter at paret annonserte sin kjærlighet for 12 dager siden. Blant annet i Tromsø var det solgt 13 billetter før annonseringen, mens det én uke etter var solgt 131 billetter.

– Prinsessen er karismatisk og jeg liker at hun følger hjertet. Men for meg er det vanskelig å forstå hvordan hun kan låne navnet sitt og tittelen til en sjaman og en turné, sier hun.

– Jeg ser også at prinsessen reklamerer for designere og butikker på Instagram. Dette er vanlig for influencere, men ville vært utenkelig for den svenske kongefamilien, sier hun.

Også TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland sliter med å se for seg en liknende situasjon i et annet europeisk kongehus.

– Kanskje det er fordi de gjerne fremstår som mer konservative og tradisjonelle enn våre kongelige gjør, sier han til TV 2.

Mange eksempler

Likevel har både Totland og Alexandersson eksempler på kongelige som går sine egne veier.