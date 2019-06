Bilmarkedet i lille Norge, som står for 0,2 (!) prosent av verdens bilsalg, er litt annerledes enn mange andre steder i verden.

En ting er elbiler og ladbare hybrider, men en annen er segmentene vi velger bil i. For også her skiller vi oss ganske klart ut i fra store deler av verden.

VW Sharan er et godt eksempel. En pen, praktisk og tvers gjennom fornuftig bil med inntil syv sitteplasser, fleksibelt interiør og god plass. Den finnes i ulike utstyrsgrader, med ulik motorisering, med automat- eller manuelt gir og den kan levers med firehjulsdrift. Startprisen er på rundt 580.000 kroner.

På papiret er jo dette en vinneroppskrift. I praksis bortimot en fiasko. I alle fall de siste årene.

Var populær

Kun rundt 80 slike biler ble solgt i fjor. Omtrent halvparten av disse gikk til bilutleieselskaper. Det vil si rundt 40 biler til privatpersoner. Til sammenligning ble Norges mest solgte bil i fjor, Nissan Leaf, levert i 12.303 eksemplarer. Nesten ingen til bilutleieselskaper.

Men slik er det og det må vi forholde oss til. Forholde seg til det må den norske importøren også gjøre. Måten de gjør det på er å stryke Sharan av listen. 2019 blir siste år for den praktiske familie-frakteren her hjemme.

De store skyvedørene sikrer god adkomst.

Men tidene har definitivt vært bedre for Sharan. Da den kom i 1995, ble den fort populær. Dette var jo på den tiden vi kjøpte flerbruksbiler over en lav sko. Hvem husker ikke rushet av for eksempel Chrysler Voyager. VW Caravelle var også populær som stor-familiebil og noe senere kom Ford S-Max som også solgte godt.

Men – igjen tidene forandrer seg. Nå skal det også sies at de aller første utgavene av Sharan ikke var verdens beste biler. De er fra den tiden hvor VW slet litt med kvaliteten. At Sharan ble utviklet i samarbeid med Ford og Seat, med henholdsvis Galaxy og Alhambra, gjorde kanskje heller ikke saken noe bedre. Ikke vet vi, men bilen var i alle fall forbundet med en del plunder og heft.

Men VW fikk etter hvert orden på familiefrakteren. Nye og bedre utgaver tilkom. Etter hvert ble Ford borte, men Seat som er en del av VW-konsernet er fortsatt med.

Tro det eller ei – denne VW-en er en Porsche!

Kom ny i 2011

VW Sharan byr på svært fleksibelt interiør og god plass.

Kvaliteten har det heller ikke vært noe å si på, på mange, mange år nå. Bilene er like gode som hva som helst annet. Og de er mer praktiske enn de fleste andre.

I 2011 kom en helt ny generasjon av familiebilen. Med svært fleksibelt interiør. Seter som kunne justeres uavhengig av hverandre og en stor skyvedør på siden som gjorde inn- og utstigning enkel. Men det hjalp ikke stort. Salgskurvene har ikke akkurat vært hyggelig lesning.

Selv om den forsvinner fra nybilutstillingen, vil den så klart være å finne på bruktbilmarkedet en god stund til, selv om det ikke akkurat flommer over av biler der heller.

De eldste VW Sharan får du billig nå.

Dette koster de

VW Sharan på finn.no finner du her:

VW Sharan på broommarked.no finner du her:

Du får en eldre VW Sharan som har gått langt og med et påtagelig omsorgsbehov for 8-10.000 kroner. Som nevnt var ikke Sharan verdens beste bil da den var ny. Nesten 25 år og 300.000 kilometer gjør sjelden saken veldig mye bedre.

Vi tror derfor det kan være lurt å gå for en litt nyere utgave om du er ute etter en praktisk, men billig bil. En EU-godkjent 2005 modell med firehjulsdrift og en kilometerstand på under 200.000 skifter eier for rundt 50.000 kroner.

For 200.000 kroner får du andre generasjon Sharan, som kom i 2010, med mye utstyr og en grei kilometerstand, for 200.000 kroner.

Denne VW-camperen er fra den gangen verden gikk litt langsommere

Elektrisk etterfølger?

VW ID Buzz. Dette kan bli oppfølgeren.

En 2-3 år gammel bil som har gått rundt 30.000 kilometer må du fortsatt ut med rundt 400.000 kroner for.

Skal du ha helt ny, ja da må du altså skynde deg. Bilen kommer til å fases stille og rolig ut. Vi får bare takke for følget disse nesten 25 årene som har gått.

Så får vi vente på oppfølgeren. Den nærmeste vi vet om som kan fylle denne praktiske bilens hjulspor er den nye og helelektriske VW ID Buzz. Kanskje blir det bilen som klarer å gjøre flerbruksbiler populært i Norge igjen?

