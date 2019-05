Se Hammer Series fra 18:30 på fredag på TV 2 Sport 2 og Sumo

Kampen om Alexander Kristoffs signatur fra og med 2020-sesongen intensiverte seg etter 31-åringens sterke vårsesong.

Nordmannen er på utgående kontrakt med UAE-Team Emirates og fortalte tidligere i vår at åpningstilbudet fra laget fra De forente arabiske emirater ikke var tilfredsstillende.

Nå har situasjonen endret seg noe.

– Kan godt hende jeg signerer en kontrakt før Tour de France

– Vi er i dialog og vi nærmer hverandre. Jeg tror det skal gå i orden. Foreløpig er vi ikke helt enige, men vi får se om det blir en avklaring før Touren, sier han til TV 2.

– Har du bestemt deg for hvilket lag du sykler for neste år?

– Jeg har ikke skrevet under noen kontrakt foreløpig. Jeg er i samtaler med UAE-Team Emirates. Jeg trives godt i laget selv om jeg har rykket litt ned i hierarkiet. Men jeg trives godt, og jeg føler jeg har kjørt bra i år. Når man bytter lag får man nytt utstyr, nye lagkamerater, nytt støtteapparat... Det kan være litt vanskelig å tilpasse seg. Jeg følte ikke jeg var helt bekvem med utstyret i fjor. Men jeg følte meg bedre i år etter å ha trent et år på sykkelen. Det er ikke bare bare å bytte. I hele fjor følte jeg meg litt utilpass. Men i år har jeg følt meg bedre på utstyret. Man blir også bedre kjent med rytterne og trygg på hva de kan og ikke kan gjøre. Så jeg heller litt mot å bli her. Og jeg trives godt. Så det kan godt hende jeg signerer en kontrakt før Tour de France. Om det blir her eller et annet sted, det vet jeg ikke ennå.

Det franske laget Total Direct Energie, som har fått mer penger å rutte med og er ventet å oppgradere satsingen neste år, er et av lagene som har vist interesse for nordmannen.

– Det er aktuelt. Det er et godt lag. Ingen tvil om det. Det er mange interessante lag, og jeg er jo interessant for de fleste lagene. Jeg presterer jo bra i klassikere, så jeg er jo interessant for belgiske lag også, sier han.

Vuelta a España-debut

Kristoff begynner på mange måter del to av 2019-sesongen med helgens Hammer Series på hjemmebane.

Etter Hammer Series står Tour of Norway for tur, før han skal sykle det sveitsiske endagsrittet GP du Canton d'Argovie 13. juni - et ritt han vant i fjor.

Deretter venter Tour de Suisse, NM-fellesstarten, Tour de France og EM, før han for første gang skal sykle Vuelta a España i oppladningen til VM i Yorkshire i september.

– Det ser ut som jeg kjører Vuelta a España for første gang i karrieren. Så det blir spennende, sier han.

– Er det hugget i stein?

– Det virker sånn. Det virker veldig sannsynlig. Og det er det jeg foretrekker. Enten så kan jeg kjøre Vueltaen og kjøre for egne sjanser, eller så må jeg kjøre som hjelperytter for Gaviria. Så da foretrekker jeg å kjøre for egne sjanser og kjempe om seier.

– To hele Grand Tours før VM?

– Det kan bli litt voldsomt. Men det er ikke sånn at jeg må kjøre hele Vueltaen. Men bryter jeg tidlig der, så er det ganske langt mellom Vueltaen og VM. Så da blir det mye trening i stedet. Jeg sliter ikke med å motivere meg til VM, men det er alltid tungt å ta i like tungt på trening på slutten av sesongen. Så det kan være like greit å kjøre hele Vueltaen også. Kanskje starte i litt dårligere form, ikke trene så mye etter Touren, og så bygge seg opp i løpet av Vueltaen, forklarer han.