Mann i 20-årene skutt i hodet i boligområde – nå er han lam. «Ingen» snakker med politiet

Den fornærmede 23-åringen har ifølge bistandsadvokaten vært samarbeidsvillig. Det har blant annet blitt gjennomført tre rekonstruksjoner av hendelsen.

– Har han noen formening om hvorfor han skulle bli forsøkt drept?

– Han har ingen formening om det. Det var overraskende for ham at det var skytevåpen på stedet. Da han så folk komme løpende ut, tenkte han at det kunne bli en slåsskamp. Han hadde ikke dratt dit om han visste at det var våpen der.

Internt oppgjør

Politiet har brukt store ressurser på etterforskningen. Det mener politiadvokat Gulnes at det er gode grunner til.

– Vi har prioritert saken fordi den er så alvorlig. Det er et drapsforsøk i et boligområde med flere personer involvert, sier hun.

Både internt i politiet og blant personer med god kjennskap til Young Bloods omtales skyteepisoden som et internt oppgjør i det som tidligere var ett miljø. I kjølvannet av hendelsen er gjengen delt i to, mener kilder i politiet.

FORSVARER: Torgeir Falkum forsvarer en 28-åring som er siktet for drapsforsøket på Holmlia senter. Mannen omtales som en lederskikkelse i en av Young Bloods' fraksjoner. Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

Mannen som ble skutt tilhørte fraksjonen til den antatte lederen i Young Bloods, en 28-åring som nylig ble utlevert til Norge. En av de som er siktet for drapsforsøket i oktober i 2017, en 28-åring, beskrives som en lederskikkelse i den andre fraksjonen.

– Han nekter straffskyld. Det har han gjort hele veien, sier mannens forsvarer Torgeir Falkum til TV 2.

De to andre som har sittet varetektsfengslet, nekter også straffskyld etter siktelsen. Det opplyser deres forsvarere, Stian Mæland og Trygve Staff.