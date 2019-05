I et intervju på The Dan Patrick Show innrømmer Chris Long (34), som nylig la opp som NFL-spiller, at han jevnlig har røyket marihuana gjennom karrieren.

Røyker jevnlig

Forsvarsspilleren vant Super Bowl i både 2017 og 2018, og tar nå til orde for at NFL åpner opp for å gjøre det lovlig for spillerne å benytte seg av marihuana. I dagens regelverk er det forbudt for å spillerne å røyke hasj.

– Jeg var aldri redd for å si det, og jeg er i stand til å si det mer tydelig nå. Hadde det ikke vært for det, hadde ikke jeg vært i stand til å håndtere stresset det er å spille i NFL. Mange bruker det for å håndtere smerte. Toradol (smertestillende) var bedre smertelindring for meg, sier Long, som har spilt for St. Louis Rams, New England Patriots og Philadelphia Eagles.

Han ønsker ikke å tyste på sine medspillere, men sier at mange benytter seg av marihuana for å lindre smerte og motvirke stress.

Med de fysiske kravene som stilles i NFL sliter flere av spillerne med skader og kroniske smerter i hverdagen. Derfor jobbes det også med å gjøre marihuana lovlig.

Etter tolv sesonger i NFL la Chris Long denne uken opp. Foto: Elsa

Tar grep for legalisering

Under et møte mellom ligaens ledelse og eierne av klubbene denne uken ble det bestemt at man nå skal undersøke mulighetene for å bruke marihuana som smertelindring for spillerne. Derfor er det opprettet to komiteer som skal gi råd på viktige medisinske spørsmål.

Det er første gang NFL og spillerforeningen (NFLPA) går til dette skrittet, og det markerer et tydelig skille i en sak flere spillere tidligere har hatt sterke meninger om.

– Det tydeliggjør samarbeidsånden vi har rundt helse og sikkerhetsspørsmål. Begge disse komiteene skal gi den beste helsehjelpen som er mulig til spillerne, sier Allen Sills, NFLs medisinske ansvarlige, ifølge Washington Post.

NFL-kommisjonær Roger Goodell sier at man er åpen for å gjøre marihuana lovlig så lenge det blir vurdert som et godkjent middel for å lindre smerte av de medisinske og vitenskapelige ekspertene. Innen 2019-sesongen vil hvert av de 32 NFL-lagene oppnevne en egen smertelindrings-spesialist som skal jobbe med spillerne.

Nyheten kommer etter at totalt ti stater i USA har legalisert marihuana. Samtidig tillater 33 starter marihuana til medisinsk bruk. Long vil ikke en gang kalle marihuana for narkotika, og mener at det er langt verre å innta alkohol og røyke tobakk.

– Om man ser på hva som er tryggest for folk og spilleren, særlig for folk i rampelyset, så er det langt mindre skadelig enn alkohol. Det er langt mindre skadelig enn tobakk. Og flere ganger i ligaens historie har man innledet samarbeid på ulike nivåer med de respektive industriene, sier Long.