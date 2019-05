Hevder lagkamerater forlot treningsfeltet i Bendtner-protest

– Angående min generelle treningsinnsats føler jeg at jeg hver dag beviser at jeg er god nok til å spille, og kan hjelpe laget fra min favorittposisjon når og om muligheten skulle by seg. Det var ikke alltid tilfellet i 2018, hvor jeg ofte spilte på uvante plasser, og vel ikke akkurat nøt særbehandling i verken europaligakvalifiseringen eller cupfinalen, der jeg gladelig tok ansvaret for suksess (og dermed også risikoen for fiasko) på mine skuldre, sier Bendtner, som avslutter med at det ikke er noen tvil om at han har laget og fansen i sitt hjerte.

TV 2 har gjentatte ganger denne uken forsøkt å komme i kontakt med Stig Inge Bjørnebye og Nicklas Bendtners agent Ivan Marko Benes.

Vraket fra troppen

Bendtner har vært vraket fra Rosenborg-troppen de fire siste kampene, og er neppe med når trønderne møter Brann i Bergen søndag.

– Det er som vi er sagt før, et bevis på at Bendtner er ferdig på Lerkendal. Eirik Horneland vil bygge et solid kollektiv, og da trenger han spillertyper som legger ned den jobben som må gjøres, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen før søndagens kamp mot Mjøndalen.

– Jeg tror ikke Bendtner hadde utgjort noen forskjell slik RBK-laget fremstår nå. Det er kollektivt de ikke fungerer, og da er ikke løsningen å hive innpå Bendtner. Men stemningen i RBK-laget er god, selv om de har tapt mange kamper. Derfor blir det veldig interessant å se om de klarer å slå Mjøndalen. For det har nesten vært uvirkelig å se så mange gode fotballspillere fungere så dårlig sammen, fortsatte han.

– Har hørt litt murring

I fjor høst sa Rosenborg-keeper André Hansen til TV 2 at han mente at Rosenborgs kommende trener måtte unngå å forskjellsbehandle spillere.

– Jeg tror det er viktig å få inn en leder. En leder som setter en standard og kultur. Der alle behandles likt uansett hva man heter og hva man har prestert tidligere, hvor mye en tjener og hvilken kontrakt en har, sa Hansen til TV 2.

Den gang mente tidligere Rosenborg-spiller Steffen Iversen at det var liten tvil om hvem Hansen siktet til.

– For meg er det ganske enkelt hva han sier. Han mener Nicklas Bendtner forskjellsbehandles. Jeg har hørt litt murring fra folk rundt på Lerkendal. Når ikke Bendtner presterer som i fjor, kan man ikke få frie tøyler, sa Iversen.