Her er tallene: Ingen i verden betaler like mye bompenger som oss

Nordmenn er vant til bompenger. Siden 1932 har bomstasjoner finansiert bruer, tunneler, kollektivtiltak og motorveier i Norge.

Så lenge politikerne har kunnet vise til at veiprosjektene ble fullført, og betalingen ble avviklet når regningen var betalt, så aksepterte man stort sett at de som bruker veiene må være med på spleiselaget.

Årsaken til det pågående bompenge-opprøret er en stor økning nye bomstasjoner, som kjennes på lommeboka til veldig mange.

Siviløkonom og invisteringsdireøtør i Nordea, Robert Næss, har regnet på bompengetallene, og slår fast at vi betaler rekordmye bompenger i Norge.

Tredobling

– For syv år siden var det 600.000 passeringer per dag. I fjor var det hele 1,8 millioner passeringer per dag, sier Næss til TV 2. Det er en tredobling av antall passeringer på seks år.

– Med økningen nå i år, er vi snart oppe i to millioner daglige passeringer, sier Næss.

I 2018 var det 1,8 millioner bompengepasseringer i Norge. I år blir det enda flere. Grafikk: Nordea/Statens Vegvesen

I 1990 betalte vi samlet én milliard kroner i bompenger. Estimatene for 2019 er 13 milliarder kroner.

Mer enn prisstigningen

– Det er klart at de generelle prisene har steget litt i disse årene, men ikke så så mye. Hvis man kjøpte en VW Golf på begynnelsen av 90-tallet, kostet den cirka 250.000 kroner, nå koster den rundt 300.000 kroner. Så prisene har gått opp, men den viktigste faktoren er at antall bompengepasseringer har økt, sier Næss.

Vi betaler 13 ganger så mye i bompenger i dag, som i 1990. Grafikk: Nordea/Statens Vegvesen

Dyrest i verden

– Bruker man 2019-estimatet på Norge finner jeg ingen land som ligger høyere enn Norge, sier Næss.

– De som kommer nærmest er Østerrike og Slovenia, men her lyver tallene da disse landene har mye internasjonal gjennomgangstrafikk som må betale for å kjøre på motorveiene.

Næss har regnet ut at inntekter fordelt på befolkningen i disse landene gir et resultat på rundt 2000 kr per person. Samtidig vet man at man i disse landene kan kjøpe et årsabonnement som koster knappe 90 euro. Det er viser at en stor del av inntektene til bompengeselskapene kommer fra gjennomgangstrafikken.

Grafen viser samlede bompenger fordelt på antall innbyggere. Grafikk: Nordea

– Jeg fant også tall fra USA som viser at de ligger langt under nivået i Norge. Singapore er kanskje de som er mest kjente for bompengene sine, men også de ligger langt lavere enn i Norge, sier økonomen.

Næss utelukker ikke at det finnes byer eller områder hvor innbyggere lokalt reelt sett betaler mer for vei, men som land og befolkning under ett, er regnestykket klart:

– Når vi ser på samlede bompenger for landet og deler på antall innbyggere har jeg ikke funnet et land hvor man betaler mer enn i Norge, sier han.