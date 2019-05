Med sitt sedvanlige glis om munnen og snakketøyet i orden møtte en sprudlende Karsten Warholm (23) pressen på Bislett.

– Jeg har lavere skuldre enn i fjor, smiler løperen fra Ulsteinvik til TV 2.

Har tatt av to-tre kilo

Resultatene fra innendørs-EM i Glasgow i vinter, der Warholm løp inn til gull og tangerte europarekordenpå 400 meter flatt, tyder på at han og trener Leif Olav Alnes har kontroll før sesongåpningen i Stockholm om én uke.

Forberedelsene har vært gode og i tråd med tidligere suksessoppskrift, men det er foretatt noen små justeringer. Mer mengde og litt hardere pushing av kroppen skal gjøre Warholm topp-trimmet. Forhåpentligvis skal også en liten vektreduksjon gi det lille ekstra.

– Det var ikke veldig nødvendig at jeg gjorde det. Men med mer mengde og mer trening så blir det en konsekvens. Jeg har gjort mye løpetrening. Da blir det sånn, sier Warholm, som har tatt av to-tre kilo før årets sesong.

– Jeg merker det nok underbevisst. Det tar litt tid å få av de greiene. Det var ikke sånn at det skjedde over natten. Men tidene viser, både på trening og i vinter, at det har vært framgang. Det er ikke kun på grunn av vekten. Jeg har funnet en fin balanse, så det er sunt. Det er mange måter å gå ned i vekt på, men jeg har heldigvis gjort det på en sunn måte som gjør at muskelmassen fremdeles er der og at det er en lettere og mer smidig versjon av meg selv.

Får tøff konkurranse

Det lover bra, fordi Warholm må innstille seg på at det blir hardt å klarte til topps på pallen på 400 meter hekk denne sesongen. Hovedrival Abderrahman Samba er i superform og har allerede levert supertider i konkurranse.

Under Diamond League-stevnet i Shanghai forrige helg, hvor Warholm ikke stilte til start, stormet Samba inn til 47,27. Like bak seg klokket det amerikanske stjerneskuddet Rai Benjamin inn på 47.80. Til sammenligning er Warholms personlige rekord på 47,64 - satt da han løp inn til EM-gull i Berlin i fjor.

Warholm synes det er skummelt å skulle tippe hvor gode tider han kan levere denne sesongen. 23-åringen virker likevel selvsikker og sterk i troen på at han vil løfte seg ytterligere.

– Før forrige sesong kom jeg inn på tå hev og skulle forsvare alt som hadde skjedd før. Nå har jeg falt til ro med at jeg skal kose meg og levere, sier Warholm.

– Jeg er ikke redd for hva som skal skje. Jeg skal bare gå ut og levere og kose meg. Det var grunnen til at jeg startet med dette, og at jeg forhåpentligvis grunnen til at jeg kommer til å fortsette.