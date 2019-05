Se Hammer Series fra 18:30 på fredag på TV 2 Sport 2 og Sumo

Det er en Alexander Kristoff med buff rundt halsen som møter TV 2 dagen før Hammer Series begynner i hjemmbyen Stavanger.

Buff har han gått med i to uker i et forsøk på å bli frisk til over en uke med sykkelritt på norsk jord: Hammer Series og det påfølgende Tour of Norway.

– Det har blusset litt opp igjen

– Formen er ikke helt på topp. Jeg har vært litt syk de siste to ukene. Akkurat nå går jeg på antibiotika. Men den kuren skal være ferdig til i morgen. Vi tar det litt fortløpende om jeg er klar til i morgen, men jeg håper det, forteller UAE-Team Emirates-rytteren.

– Hvordan har det påvirket treningen din de siste ukene?

– Jeg har ikke fått trent helt det jeg skal, men jeg har fått trent ganske bra. Det har sittet i halsen og gått litt vekk, for så å komme tilbake, så jeg burde kanskje ha tatt noen dager helt rolig for å få det bort. Nå har det blusset litt opp igjen. Det startet med ungene fra barnehagen, men de er kvitt det nå. Men det henger igjen hos meg!

En tredagerskur med antibiotika har vært medisinen.

Om han ikke kan stille til start i fredagens Hammer Climb, dag én av Hammer Series, kan han likevel stille til start på dag to, Hammer Sprint, og dag tre, jaktstarten, på henholdsvis lørdag og søndag.

Tirsdag begynner Tour of Norway.

– Jeg føler meg bedre i dag enn i går. Jeg har fortsatt litt vondt når jeg svelger, men det var verre i går. Jeg har trent litt på rulla i dag - været er jo ufyselig. Det kjentes helt OK ut. Men jeg skulle helst ha vært frisk de siste to ukene. Jeg har hanglet litt, sier han.

– Uansett med på lørdag

Kristoff har ikke syklet ritt siden han ble nummer tre i endagsrittet Eschborn-Frankfurt 1. mai.

Perioden i etterkant av rittet i Tyskland skulle i teorien ha vært en tid for å legge treningsgrunnlaget før de norske rittene, Sveits rundt og Tour de France.

– Jeg har fått trent bra, så det er ikke krise, men jeg mangler litt på overskuddet. Vi får se hvordan det blir. Vi får se hvordan jeg føler meg i morgen tidlig. Jeg håper jeg er på start i morgen, men om jeg ikke skulle være det, er jeg nok uansett med på lørdag.

– Blir det, uansett form, gøy å sykle ritt på hjemmebane?

– Jeg gleder meg til det og håper jeg skal bli helt frisk og rask sånn at jeg kan kjempe om seier.