Bompenger har rystet norsk politikk i startfasen av valgkampen, og nå settes nok et milliardprosjekt på vent.

Bystyret i Arendal sa torsdag nei til en bompenge-finansiert samferdselspakke i sørlandskommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand.

Det skriver VG.

Onsdag stemte Nedre Eiker ned Buskerudbypakke 2, og ble den første kommunen som skrotet en fremforhandlet bypakke.

Samferdselsminister Jon Georg Dale bekreftet overfor TV 2 at hvis en kommune bryter avtalen, vil det bety hele prosjektet avlyses.

– Det er alltid sånn at valg avgjør hvilke lokalpolitiske flertall det er, men det blir ingen bompengeproposisjon for Drammen før valget nå. Hvis det er rett at Nedre Eiker har gjort dette vedtaket. Hvis det skal være at annet vedtak, må det komme fra lokalpolitisk initiativ. Jeg tar aldri initiativ til bompenger, sier samferdselsministeren, sa Dale.

Han mener grensen for bompenger er nådd.

– I de største byområdet har vi nådd taket for hvor mye bompenger vi kan ta inn. Da bør en heller redusere kostnadene for å kutte i bompenger, for det er ikke lokal aspekt i befolkningen for bompengenivået vi ser kommer i rødgrønne Oslo og Bergen.