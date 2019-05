Se «Hammer Climb» på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo fredag kl. 18.30

Fredag er første konkurransedag i Hammer Stavanger. Rittet går over tre dager med én etappe hver ettermiddag.

Fredag er det klatring. Lørdag er det sprint. Søndag er det jaktstart (lagtempo). 16 lag deltar.

Kort fortalt skal de fem rytterne som deltar på hvert lag samle flest mulig poeng på de to første dagene for å sikre laget et best mulig utgangspunkt før den avsluttende jaktstarten.

Konseptet, som er utviklet av Velon, er ment å gjøre sykkelsporten mer publikumsvennlig. Tanken er å presentere sykkel som en lagidrett, men på veien er det mange som sliter med å henge med.

En av dem er Uno X-rytter Kristoffer Skjerping.

– Jeg prøvde å sette meg litt inn i det i fjor. Jeg så på, men følte ikke at jeg skjønte så veldig mye, sier Skjerping i TV 2 Sykkelpodden.

Slik fungerer Hammer Stavanger

For å få fullt utbytte av Hammer Stavanger kan det være lurt å kjenne til reglene i konkurransen.

Fredag er det Hammer Climb. Klatrekonkurransen går over 10 runder. Det deles ut poeng til de ti beste rytterne på hver runde. Poengene deles ut etter følgende mal: 100 poeng til førstemann over målstreken. Deretter 81, 65, 53, 43, 34, 28, 22, 18 og 15 poeng. På runde 3, 6 og 10 dobles poengene. Etter hver dag plusser man sammen poengene til de fem rytterne på laget. Basert på totalsummen får man får en lagplassering fra 1 til 16.

Samme regler gjelder i lørdagens Hammer Sprint.

SLIK ER AVSTANDEN MELLOM LAGENE FØR JAKTSTARTEN

Lederen etter de to første dagene er laget med lavest totalplassering. Altså: Om Team Sunweb blir nummer 1 på fredag og 2 på lørdag, har de tre poeng. Om UAE Team Emirates blir nummer fire og fem, har de ni poeng. Dersom to lag ender likt vil laget med den høyeste totale poengsummen fra de to første dagene gå foran.

Laget med lavest totalplassering vil starte lagtempoen 30 sekunder før lag nummer to, som igjen starter 28 sekunder før lag nummer tre. Og så videre (se figur til høyre).

Lagene kan ha en tropp på sju ryttere, men kun fem får lov å sykle hver konkurransedag. Fem ryttere stiller til start på lagtempoen og tiden blir tatt på nummer fire i mål. Første lag i mål vinner Hammer Stavanger. Seinere i år arrangeres Hammer Limburg og Hammer Hong Kong. Til slutt kåres en sammenlagtvinner.

Syrefest opp Grisabakken

Selv om Skjerping ikke skjønte så mye, synes han det var underholdende.

– Jeg synes klatrekonkurransen var utrolig spennende å se på. Det var offensiv kjøring fra start til mål, sier han.

På fredagens klatre-etappe skal rytterne opp Grisabakken 10 ganger. Grisabakken er en kort bakke på 300 meter med gjennomsnittlig stigningsprosent på 10,6. Før den siste kneiken har rytterne syklet jevnt oppover i en knapp kilometer. Det blir med andre ord en syrefest uten like. De fem rytterne på laget vil trolig bytte på å kjøre hardt fra runde til runde. De aller sterkeste klatrerne vil prøve å kapre poeng på hver runde.