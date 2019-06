Lene (30) måtte flytte til Sverige for at ektemannen skulle få opphold i Norge

– Jeg var desperat, og hvis man finner en mulighet til å være sammen med den man elsker, så tror jeg det er noe de de fleste ville ha gjort, sier hun.

Så snart Lene var etablert i Charlottenberg og hadde fått oppholdskort, kunne Mehdi søke om å få komme til Sverige. Terskelen for familieinnvandring hos «Søta Bror» er mye lavere enn i Norge. Det går raskere og er billigere.

– Jeg tror det tok to uker fra vi søkte til han kunne komme. I Norge ville det ha tatt flere år, og det kostet over 10.000 kroner for å søke, sier Lene.

I Sverige kan den som søker om familiegjenforening også bo og jobbe i landet mens søknaden blir behandlet, hvis de først har innreisevisum.

Rett til å ta familien med tilbake

Kravene til familieinnvandring i Norge har etter mange innstramminger blitt så strenge at endel norske statsborgere ser seg tvunget til å flytte til Sverige eller andre EØS-land for å kunne leve sammen med ektefellen, for deretter å søke om opphold i Norge.



Direktivet om fri flyt gir EØS-borgere rett til å reise inn i et EØS-land og bosette seg og ta arbeid der. Etter å ha etablert seg som EØS-borger i et medlemsland i minst seks måneder, kan man etter disse reglene flytte tilbake til Norge med sine familiemedlemmer.

– Vi har ikke statistikk for å kunne si noe tall, men vi ser at det er en andel norske borgere som flytter ut, for så å søke om opphold i Norge ut fra dette regelverket, sier Cecilia Bordonado, enhetsleder i EØS-enheten i UDI.

– Er det de gjør lovlig?

– Ja, de har lov til å utøve rettigheter som ligger i EØS-avtalen, bekrefter Bordonado.

– Er dette et smutthull?

– Jeg vet ikke om vi skal kalle det et smutthull. Det er sånn regelverket er.

Norge er forpliktet til å følge EØS-regelverket, som står over norske lover og regler. Dermed er det ikke mulig for myndighetene å stoppe denne typen familieinnvandring dersom de skulle ønske det.

– Nei, vi er forpliktet til å følge EØS regelverket, fastslår UDI-lederen.

Politiet avgjør sakene der det ikke er tvil om at vilkårene for å få opphold i Norge etter EØS-reglene er oppfylt.

Undersøker om det er proforma

UDI går imidlertid inn og undersøker saker der det er mistanke om juks. Du må kunne dokumentere at du virkelig bor i det andre landet, og ikke bare har en adresse der.

– Det er det ene. Så har vi saker der vi må vurdere om ekteskapet faktisk er reelt, om søkeren har en intensjon om å være gift med den norske borgeren, eller primært ønsker opphold i Norge, sier Bordonado.

Mehdi forsikrer at han giftet seg med Lene av kjærlighet, og ikke for å få oppholdstillatelse.

– Jeg elsker henne, og hun elsker meg. Jeg hadde det bra i Marokko, og trengte ikke noen papirer, men jeg vil ha en familie, sier han.

Lene Skogstad Essabri og ektemannen Mehdi Essabri Foto: Tom Rune Orset

Han dekker på og gjør alt klart til servering av dagens lunch for «harry-handlende» nordmenn på Hotell Charlottenberg når vi møter ham .

Mehdi jobber også i en dagligvarebutikk, og går på språkkurs for å lære seg svensk. Men håper han kan gjøre nordmann av seg snart.

– Min drømmejobb i fremtiden i Norge er å bli politi. Men først må jeg lære meg norsk. Vi får se, sier Mehdi.

Nå skal han ta truckførerprøven i Sverige, og tenker at en lagerjobb kan han alltids få til å begynne med i Norge.

Lene fikk sammenbrudd

Lene nektet å gi opp barnehagelærerstudiet da hun flyttet til Sverige, og har i ett og et halvt år pendlet til Oslo for å kunne fullføre utdanningen.

– Jeg ventet så lenge med å ta utdanning, så det var veldig viktig for meg å sette utdanningen først og få den til. Det har vært tøffere å ta skolen her, men vi ville bo sammen, også, sier hun.

Lettelsen var stor da hun leverte inn bachelor-oppgaven sin i slutten av mai.

– Jeg fikk et lite sammenbrudd etter at oppgaven var innlevert. Det har vært tøft med jobb og studier. Samtidig har det vært mange nye regler å sette seg inn i i et annet land, selv om det bare er Sverige.

Lene Skogstad Essabri mener EØS-løsningen ikke passer for alle. Foto: Tom Rune Orset

Hun vil ikke uten videre anbefale EØS-løsningen for alle.

– Det høres enkelt ut, men det er en lang prosess, og mye som skal på plass. Man flytter fra det trygge og gode man har hjemme, så jeg ville tenkt meg godt om. Men er man like impulsiv som meg, så flytter man bare, ler hun.

– Angrer du?

– Nei, jeg har ikke angret, selv om jeg kanskje kunne ha tenkt meg å ikke bodd i Charlottenberg.

Nå er hun klar til å starte et nytt kapittel i livet sitt sammen med Mehdi i Norge, og håper det snart kommer et positivt vedtak fra UDI.

– Vi har snakket om barn etter hvert, og å kjøpe leilighet. Jeg ser lyst på fremtiden, og kjenner at 2019 er året for å fullføre ting, ta lappen og starte i ny jobb. Det blir godt å komme til Oslo å få landet.