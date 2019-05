– May står på stupet med lukkede øyne

Theresa May har de siste dagene ristet av seg kritikere, takket nei til møter og ungått enhver konfrontasjon. Hun har også avvist kravet om sin egen avgang, kun med løfte om å komme på banen igjen fredag morgen.

– Hun står på stupet med lukka øyne, men etter møtet med 1922-kommiteen i morgen, må hun åpne dem, sier forsker og Storbritanniaekspert, Jan Erik Mustad, til TV 2

Britiske politiske journalister som er tett på parlamentarikere og statsministerens stab, sier at de ikke vet hva May planer er. Avisen The Times siterer imidlertid anonyme kilder på at hun planlegger å trekke seg fredag.

Mustad tror imidlertid ikke at det blir så dramatisk.

– Jeg tror ikke hun trekker seg, men mye tyder på at det annonseres en tidsplan for Mays avgang etter møtet med 1922-komiteen fredag. Man må også så fort som mulig legge en tidsplan for veien videre, og om den fjerde avstemningen om brexit vil gjennomføres 7. juni, sier Mustad.

Absurd EU-valg

Krisen sammenfaller med EU-valget, der det konservative partiet ventes å gjøre det svært dårlig.



Det var aldri meningen at Storbritannia skulle ta del i dette valget, men brexit-kaoset har gjort at de ble nødt til å gjennomføre dette rådyre valget for en institusjon de har bestemt seg for å forlate.



1922-komiteen 1922-kommiteen er en gruppe ledende partifeller i det Konservative partiet som ikke har ministerposter. De møtes en gang i uken for å diskutere og koordinere sitt syn på saker. Deres uavhengighet til partifellene i regjering, gir dem makt til å påvirke veivalg i partiet.

EU-fiendlige høyrepopulister ser ut til å gjøre det sterkt i flere land, og meningsmålinger viser at Nigel Farages Brexit Party vil få flest stemmer i Storbritannia, skriver The Guardian.

Selv om valget holdes torsdag, forventes det ikke at resultatene er klare før søndag.



Meningsmålinger har spådd en oppslutning på mellom 7 og 15 prosent for de konservative toryene, noe som vil bety at partiet havner på fjerdeplass eller i verste fall femteplass.



Mange eksperter tror May vil overleve helgen, og for å minimere den politiske ydmykelsen, er det sannsynlig at Theresa May velger å annonsere sin avgang allerede fredag.



Ikke noe sim sala bim

May vil bli sittende som statsminister og partileder inntil en ny leder er valgt. Ifølge britiske medier er det Boris Johnson som er mest aktuell.

– Per nå er det Boris Johnson som har nominert seg selv til å ta over, men etter hvert vil det komme flere kandidater, og dette vil ta tid, sier Mustad.

Brexit-oppgaven blir uansett ikke noe lettere for den som tar over statsministerstolen.

– Sammensetningen i parlamentet er den samme, så det blir ikke noe sim sala bim for den som tar over. De kan selvsagt lyse ut nytt parlamentsvalg og gamble med regjeringsmakten slik May gjorde i 2017, men jeg tror ikke det er så sannsynlig, sier Mustad.