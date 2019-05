Kjartan og Knut vant Sommerhytta – de andre deltakerne raser mot TV 2

De seks deltakerne som ikke vant Sommerhytta anklager TV 2 og produksjonsselskapet Strix for skittent spill, skriver VG.

Deltakerne mener at det har vært sterke bindinger mellom vinnerne og noen av ekspertene, som fungerer som dommere i programmet. Påstandene blir avvist av både TV 2, dommerne og vinnerparet selv, skriver avisen.

Ifølge VG har det blitt avholdt flere oppvaskmøter mellom produksjonen, TV 2 og deltakerne etter innspillingen.

Til VG uttaler deltakerne at de mener at vinnerne burde vært disket.

TV2.no har vært i kontakt med en av deltakerne, som uttaler seg på vegne av alle seks som ikke vant konkurransen, men det har ikke lyktes å få en kommentar.

– Trist

Vinnerparet sier til TV2.no at de ikke kjenner seg igjen i kritikken som de andre deltakerne kommer med.

– Vi synes det er trist, og vi kjenner oss ikke igjen i anklagene i det hele tatt, sier Haugen.

– Det er forståelig at folk blir skuffet når det er snakk om en så stor premie, men vi synes det er trist at det ender med slike anklagelser, sier Pelerud.

– Skal være rettferdig

Programredaktør i TV 2, Jarle Nakken, sier at produksjonens førsteprioritet er at konkurransen skal være rettferdig.

– Både TV 2, produksjonsselskapet og dommerne er uhildet i en slik konkurranse, og det har ingen betydning eller verdi for noen i produksjonen hvem som til slutt vinner. Fokuset på at konkurransen skal være rettferdig er selvsagt førsteprioritet. Det er synd at deltagerne kommer med påstander om noe annet, sier Nakken i en uttalelse via TV 2s presseansvarlige.

Nakken uttaler seg på vegne av TV 2 og produksjonsselskapet Strix.

Han mener at Haugen og Pelerud er verdige vinnere av Sommerhytta.

– Konkurransen har vært jevn denne sesongen, og det har vært svært høyt nivå blant deltagerne. Når det er sagt, så er det utvilsomt et verdig vinnerpar og vinnerhytte som stakk av med førstepremien. Det tror jeg nok flesteparten av seerne også er enige i, sier Nakken.

Gjør endringer

På grunn av kritikken etter årets Sommerhytta-finale har TV 2 besluttet å gjøre endringer i fremtidens produksjoner av lignende realitykonkurranser.

– Premier i store realitykonkurranser er av en slik art og har så høy verdi, at vi har besluttet å koble inn en uavhengig tredje instans som controllerfunksjon i slike konkurranser, sier Nakken.

– TV 2 har lang erfaring i å lage slike TV-programmer og gode rutiner i konkurranseavvikling, men vi tar kritikken til etterretning og kommer nå til å sikre oss mot at det skal finnes noe som helst slags rom for å komme med påstander om forfordeling eller andre former for urettmessige forhold i konkurranser i fremtiden, sier han videre i uttalelsen.

Dette er ikke første gang deltakere i realitykonkurranser på TV 2 kommer med slike beskyldninger. Under høstens sesong av Farmen anklaget andreplassen vinneren for juks. Vinneren benektet dette, og TV 2 sin konklusjon var at påstandene om finalejuks var grunnløse.

Se hele sesongen av Sommerhytta på TV 2 Sumo.