WhatsApp-melding viser at Sala ikke ville spille for Cardiff

I en dokumentar fra franske L'Equipe kommer det tydelig frem at Emiliano Sala ikke ønsket å bli solgt til den walisiske Premier League-klubben Cardiff.

– Blir kvalm av ham

Argentineren mistet livet 21. januar i år kun to dager etter at Nantes hadde blitt enig med Cardiff om å selge spissen for rundt 15 millioner pund. Sala var på vei til Wales da flyet han og piloten David Ibbotson satt i styrtet i Den engelske kanal.

– De har forhandlet seg frem til mye penger. De ønsker absolutt at jeg skal dra. Det er sant at det er en god kontrakt, men fra et fotballperspektiv er det ikke interessant for meg. Så sånn er det. De forsøkte på alle måter å få meg dit. Jeg er ikke redd for å dra dit, fordi jeg har måtte kjempe gjennom hele karrieren. Det gjør meg ikke redd å måtte dra dit og kjempe, sa Sala i en lydfil sendt til en bekjent 6. januar ifølge L'Equipe.

I lydklippet får spesielt Nantes-eier Waldemar Kita det glatte lag av Sala.

Nantes-eier Waldemar Kita. Foto: Philippe Desmazes

– Jeg ønsker ikke å snakke med Kita, fordi jeg vil ikke bli sint. Han er en som gjør meg kvalm når jeg står ansikt til ansikt med ham. I dag vil han selge meg til Cardiff fordi han har gjort supre forhandlinger. Da får han pengene han vil ha, sa Sala.

– Han ønsker at jeg skal dra dit uten å ha spurt meg om hva jeg vil. Alt han bryr seg om er penger. Sånn er det i dag. Et rot. Sånn er det. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke ha jeg skal gjøre. Som sagt er det jeg som må stå opp hver dag og se ansiktet til denne personen. Men ingen ser på meg. Hva jeg må gå gjennom. Så det er veldig vanskelig, fordi jeg føler at det ikke er mange folk som setter seg selv i min plass.

Ifølge Independent, som siterer L'Equipe, er Nantes-eieren blitt forelagt innholdet i lydfilen, og han sier han er overrasket og skuffet.

– Jeg oppfører meg så godt jeg kan overfor folk, men jeg må akseptere at andre oppfatter det annerledes, sier Kita.

– I dag vil jeg ikke ha pengene, og det kan hende at jeg aldri tar i de. Jeg ønsker ikke å tjene penger på noens tragiske død. Det interesserer meg ikke. Jeg håndterer ikke det, det gjør advokatene. Cardiff har aldri kontaktet meg - de har aldri ønsket å gjøre det.

Uenige om penger

I kjølvannet av den tragiske flystyrten har Cardiff og Nantes havnet i feide om betalingen for overgangen. Nantes mener at overgangen var sluttført og at de har krav på pengene, mens Cardiff på sin side mener at overgangen ikke var i boks.

– Så lenge alt var signert, er ikke jeg lenger ansvarlig for spilleren. Det må være klart. Da han kom for å ta farvel, var han veldig glad. Cardiff, som tok vare på ham, er etter min mening ansvarlige, sier Kita.