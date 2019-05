Her henger kultkeeperen Gábor Király de grå joggebuksene opp for siste gang

Den ungarske kultkeeperen Gábor Király har voktet målet for siste gang.

43-åringen publiserte onsdag en video på sin Facebook-side. Der henger han de berømte grå joggebuksene på en knagg for å markere at en lang karriere er over.

– Den grå pysjamasen legger seg nå, skriver han.

På sin hjemmeside takker Király fotballen. «Den gjorde meg til en bedre mann», skriver han.

Ungarns sisteskanse brukte konsekvent grå joggebukser - uansett draktfarge, uansett vær - når han sto i mål. I 23 år har de grå joggebuksene vært varemerket til Király.

– Da jeg sto i Haladas i 1996, prøvde jeg gråbukser i en kamp. Den vant vi og jeg sto perfekt. Vi hadde ni strake kamper på rad uten tap, og jeg bestemte meg for å spille med bukser ut karrieren. Aldri svarte, kun grå, fortalte Király da TV 2 møtte ham før playoff-kampene mot Ungarn i 2015.

– For meg betyr dette noe ekstra. Det er min vei til suksess. Når jeg ser folk med samme bukser på gata, blir jeg ukomfortabel. Jeg bruker aldri grå joggebukser privat. Det er en uniform for meg, fortsatte han.